Gasly verwacht startchaos: "Zet allemaal tv aan voor start in Australië"

De Formule 1 heeft voor 2026 compleet nieuwe technische én motorische reglementen opgesteld. Deze nieuwe regels lijken voor forse veranderingen te gaan zorgen met betrekking tot hoe er geracet wordt in de koningsklasse. En daar blijft het hoogstwaarschijnlijk niet bij, want de nieuwe auto's en power units kunnen eveneens een grote invloed hebben op de start.

Dat heeft onder meer te maken met de MGU-H, die in 2026 niet meer in F1-bolides te vinden is. Het verwijderen van dit onderdeel van de power unit maakt het echter een stuk lastiger om voor de start het juiste werkvenster van de turbo te vinden. De verbrandingsmotor moet dit nu doen, met als gevolg dat de coureurs op de grid langer een hoog toerental moeten aanhouden voordat ze kunnen wegrijden. Slechte starts of het ingrijpen van de anti-stall lijken hierdoor waarschijnlijker dan in de afgelopen jaren.

Daar komen de actieve aerodynamica en de mogelijkheid om kort na de start over te schakelen naar de straight mode nog bij. Dit heeft bij Oscar Piastri al geleid tot twijfels of dat wel een goed idee is: "Een groep van 22 auto's met enkele honderden punten minder downforce, dat klinkt als een recept voor een ramp."

Ook Pierre Gasly verwacht chaotische taferelen bij de start. "Ik adviseer om de televisie aan te zetten voor Australië, want het wordt er eentje die iedereen zich blijft herinneren", vertelt de Alpine-coureur, die deze uitspraak verder niet uitgebreid wil toelichten. "We gaan het zien, maar ik ben er niet helemaal zeker van. Het gaat in ieder geval een stuk lastiger worden dan voorheen."

De proefstarts tijdens de eerste testweek in Bahrein hebben laten zien dat de starts inderdaad een heikel punt zijn. Wel denkt Gasly dat de F1-teams er in de komende weken en maanden achter gaan komen hoe ze de starts kunnen optimaliseren. "Maar zoals het er nu voor staat, na slechts twee weken testen, kunnen we zien dat het in Australië niet eenvoudig gaat worden", vervolgt hij.

De starts beloven in 2026 een stuk uitdagender te worden dan in de afgelopen jaren. Foto door: Peter Fox / Getty Images

"Maar dat is slechts één punt op een lijst met nog veel meer situaties die niet gemakkelijk zullen zijn. Daarom denk ik dat in Australië betrouwbaarheid en de finish halen uitdaging nummer één en prioriteit nummer één zullen zijn. Hoe simpel het ook klinkt – want met de vorige auto’s zouden we dat niet zo snel hebben gezegd – deze auto’s zijn extreem complex."

'Het is voor iedereen hetzelfde'

Duidelijk is dat de coureurs op de grid langer een hoog toerental moeten aanhouden om de start te optimaliseren. Vooral voor coureurs in de achterhoede kan dit problemen opleveren, omdat zij als laatsten plaatsnemen op de startgrid en mogelijk dus niet genoeg tijd hebben om de motor in het ideale startvenster te krijgen.

Maar is een ingreep in de startprocedure nodig in de aanloop naar de seizoensopener in Australië? Nee, zegt Esteban Ocon. "Ik denk dat het mooi zou zijn als ze het zo laten. We werken daar uiteraard aan met het team. Het is duidelijk dat het turbogat een groot onderwerp is, maar we moeten ons aanpassen aan wat de regels voorschrijven", stelt de Haas-coureur.

"Ik denk dat je veel meer worstelende starts gaat zien en veel grotere verschillen dan in voorgaande jaren, toen een slechte start betekende dat je één of twee plekken verloor – nu kun je alles kwijtraken. We verbeteren stap voor stap. Het is nog vroeg in het proces en helaas is Bahrein ook niet het beste circuit om starts te oefenen, omdat de grip erg laag is, wat de motor juist helpt."

"Maar ja, het is interessant. Het is niet zoals bij oude rallyauto's of oudere auto's met eenvoudige turbo's, waarbij je het toerental makkelijk hoog kon houden. Wat wij als coureurs doen, heeft hier niet veel invloed op. Het is heel vreemd. Maar ik denk dat het voor ons allemaal hetzelfde is."