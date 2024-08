Nadat het de hele ochtend al gemiezerd had in Zandvoort, was er ook sprake van motregen toen de laatste oefensessie voor de Dutch Grand Prix om 11.30 uur in gang werd geschoten. De coureurs stonden dan ook niet te dringen aan het einde van de pits om de baan op te gaan toen de training begon.

Na enkele minuten waren het Haas-coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen die als eerste het circuit betraden met de full wets. Daarna verschenen er snel meer wagens op de natte baan voor een installatierun. De sessie was zeven minuten oud toen Oscar Piastri op intermediates de eerste rondetijd liet noteren: 1.24.176.

Hülkenberg zorgde na tien minuten voor een gele vlag door bij het aanremmen van de Hans Ernst Bocht te blokkeren en rechtdoor te schieten. De Duitser kwam met de neus in de kunststof blokken terecht, maar kon daarna op eigen kracht terugrijden naar de pits, zij het met een halve voorvleugel. Hülkenberg was overigens niet de enige die een momentje kende. Kevin Magnussen en George Russell gingen rechtuit bij de Tarzanbocht maar konden via het geasfalteerde pad aan de buitenkant van de grindbak verder, terwijl Fernando Alonso en Piastri een uitje door de grindbak maakten.

Na een kwartier was er een rode vlag voor een zware crash van Logan Sargeant. De Amerikaan van het Williams F1-team kwam bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht met zijn rechterwielen op het gras, waarna hij bijzonder hard tegen de vangrail knalde. De coureur uit Florida stapte ongeschonden uit, maar de auto liep zeer zware schade op en vloog in brand, waarmee het uitgesloten lijkt dat Sargeant later op de dag kan deelnemen aan de kwalificatie en het zelfs maar de vraag is of hij kan meedoen aan de race op zondag.

Op het moment dat de rode vlag tevoorschijn kwam, ging Fernando Alonso aan de leiding in de tijdenlijst met een 1.21.461. Oscar Piastri en Lance Stroll volgden op respectievelijk vier en vijf tienden met de tweede en derde tijd. Charles Leclerc en Esteban Ocon hadden net de pits verlaten voor hun eerste ronde. Max Verstappen, Sergio Pérez en Lewis Hamilton hadden zelfs nog helemaal niet gereden toen de training werd stilgelegd. Doordat na het bergen van de auto van Sargeant een deel van de baanafzetting vervangen moest worden, duurde het lang voor de sessie kon worden hervat.

Met nog elf minuten op de klok maakte de racedirectie - onder voorbehoud - bekend dat de baan vijf minuten voor het einde weer zou worden vrijgegeven. Doordat er voor dat moment nog altijd gewerkt werd aan de vangrail, werd het groene licht met nog drie minuten uitgesteld, waardoor er twee minuten overbleven. Het was hierdoor dringen geblazen bij de uitgang van de pits - het was inmiddels ook gestopt met regenen en warmer geworden in Zandvoort. Het was zodanig druk dat Max Verstappen een McLaren en Mercedes besloot in te halen in de pitstraat. Bij die laatste actie kwam hij met zijn linkerwielen over de witte lijn die de uitgang van de pits markeert, waarmee hij zich mogelijk niet aan de instructies van de racedirectie heeft gehouden.

Pierre Gasly bracht in de laatste minuten nog een nieuwe snelste tijd op de klokken met 1.20.311, Kevin Magnussen reed op 0.139 seconde van de Fransman de tweede tijd, terwijl Valtteri Bottas op een opgedroogde de baan naar de derde tijd snelde. Lando Norris plantte zijn McLaren op P4 en Fernando Alonso was met zijn eerdere tijd uiteindelijk vijfde. Verstappen kwam in een 1.24.360 over de streep, waarmee hij de training als zeventiende besloot. Yuki Tsunoda en Sergio Pérez verschenen wel op de baan, maar reden geen tijd.

De kwalificatie voor de 2024-editie van de Dutch Grand Prix begint om 15.00 uur.

Video: Zware crash voor Logan Sargeant tijdens VT3 Zandvoort

Uitslag derde training F1 Dutch GP