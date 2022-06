Pierre Gasly werkte sterke trainingen af, maar kwam door een verkeerde timing na de rode vlag in Q1 niet verder dan de zeventiende startpositie. De Fransman meldde aan zijn team dat het risico's moest gaan nemen met de strategie in de race. Hij werd de eerste coureur die na de herstart van de rode vlag naar intermediates switchte. De eerste paar rondjes was het een kwestie van overleven, maar de omstandigheden verbeterden en dus werd Gasly de rapste coureur op de baan.

Eén van zijn prooien was Daniel Ricciardo. Gasly haalde de Australiër op briljante wijze in, kort voor het induiken van het zwembad-gedeelte. Een plek waar zelden tot nooit wordt ingehaald. Met die inhaalactie werkte hij zich op naar de elfde positie. "Het was behoorlijk krap, maar ik was zoveel sneller dan die jongens. Ik moest mezelf gewoon kalmeren", legt Gasly na de race uit. "Ik pakte ze razendsnel, alleen als die gasten gaan bewegen, is er amper ruimte. Ik moest creatief zijn. Uiteindelijk zijn F1-coureurs een soort kunstenaars, we moeten steeds nieuwe ideeën vinden. Ik probeerde ongebruikelijke plekken te bedenken en dat lukte."

Gasly weet niet hoe vaak hij bijna gecrasht is en dacht aanvankelijk dat de switch naar intermediates geen goed idee was. "Maar ik moest het laten werken", gaat hij verder. "Ik geniet er ook wel weer van. Het is een grote uitdaging om grip te vinden, maar ik moet zeggen dat het me goed lukte. Helaas begonnen we te ver achteraan en betaalden we een prijs voor onze slechte keuzes in de kwalificatie."

Uiteindelijk kwam de AlphaTauri-coureur als twaalfde over de finish, maar schoof een plekje op door de tijdstraf van Esteban Ocon. Met een elfde positie liep Gasly dus net punten mis. "Ik baal ervan dat ik aan het einde niet werd beloond met een punt. Ik vind dat ik dat wel verdiend heb. We verloren tijd bij onze eerste pitstop en bij de tweede bandenwissel opnieuw. Samen was dat goed voor tien seconden. Dat heeft ons waarschijnlijk een punt gekost. Uiteindelijk haal ik veel positieve zaken uit dit weekend. De vrije trainingen waren goed en ook de snelheid in de race was er, dat onthoud ik."