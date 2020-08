Gasly over Perez: “Dacht dat we in de muur zouden eindigen”

Smaakmaker Gasly probeerde de knalroze Racing Point op weg van La Source richting Eau Rouge te verschalken. Perez weigerde zijn positie zonder slag of stoot op te geven en dwong Gasly richting de muur. De Fransman liet zijn bolide staan en boekte een plekje winst op weg naar de achtste plaats en de uitverkiezing tot Driver of the Day. Na afloop was de opgebloeide rijder uit Rouen kritisch op de actie van zijn collega.

“Om eerlijk te zijn dacht ik dat we in de muur zouden eindigen”, zei Gasly bij Sky F1. “Dat is geen grap. Ik zat aan de binnenkant en ik kon nergens meer heen. Op dat moment reden we 280 of 300 kilometer per uur. Sergio sneed me echt af. Daardoor was ik nog minder bereid om van mijn gas te gaan, ik wilde de actie laten slagen. En het was erg krap. Sergio is een harde racer. Mijn hartslag ging wel even omhoog toen hij me begon te knijpen. Ik had zoiets van: ‘Ik ga niet liften, ik ga dit laten slagen’. En het was een geweldige actie. Je verwacht altijd respect van iedereen. Je weet wat de grens is en dat je daar niet overheen moet gaan. Dit was op het randje maar er was net voldoende ruimte.”

Gasly verschalkte ook de Ferrari van Sebastian Vettel, die blokkeerde in zijn poging om de positie te verdedigen: “Zij hebben dit weekend veel geprobeerd met vleugels: een lage, een hoge. Het is gewoon pijnlijk om hen zo langzaam te zien rondrijden, zeker als je ziet wat ze vorig jaar hebben bereikt. Het verschil is enorm en ze kunnen totaal niet strijden. Ik ben natuurlijk blij om voor hen te finishen, dat moge duidelijk zijn maar ze maken een zware tijd door.”