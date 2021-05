Vettel scoorde in Monaco zijn eerste punten van het seizoen. Hij deed dat met een strategische slimmigheid, waarmee hij zowel Gasly als Lewis Hamilton verschalkte. Hij pakte de vijfde plaats. Bij het uitkomen van de pits kwam hij echter naast Gasly te zitten in Beau Rivage, pas bij Massenet zat Vettel er definitief voor. De actie was voor de televisiekijker overigens niet te zien. Gasly deed na afloop zijn verhaal over de actie van Vettel.

“Ik heb hem gesproken en ook gezegd dat hij me niet nog een centimeter verder had kunnen knijpen”, zei Gasly. “Je weet dat het niet echt een recht stuk is als je omhoog rijdt. Er zitten wat bochten in, ik hoopte dat hij ruimte zou geven, maar dat wist ik niet zeker tot ik er zat. Het was close en krap, het was een harde actie, maar wel eerlijk. We kwamen er beide goed uit. Ik denk dat we in de haven geëindigd waren als ik agressiever was geweest. Ik ben blij dat we het overleefd hebben.”

Vanuit Vettels oogpunt was het eveneens een gewaagde actie. Hij vertelde: “Ik zag het niet echt, hij zat in de dode hoek en dan kun je het niet echt goed zien. We gingen omhoog en op een bepaald moment krijg je wat bochten. Ik sprak met hem en hij wist niet of ik hem gezien had en hem ruimte gaf. Ik gaf hem die ruimte wel, maar ik moest daarbij ook van de ideale lijn. Ik had nieuwe banden, het kon dus net. Ik zat er net een stukje voor en dat maakte uiteindelijk het verschil.”

Desondanks scoorde Gasly zijn beste resultaat van het seizoen. Met de zesde plaats hielp bij AlphaTauri langs Alpine in het constructeurskampioenschap. “We hadden onze beste kwalificatie van het seizoen en dit was ons beste resultaat van het jaar qua race”, aldus Gasly. “Ik ben dus blij. Het was best intens met Lewis Hamilton de hele race achter ons, we konden ons geen fouten veroorloven. Hij stopte en zette ons vol onder druk en moesten zijn aanval afslaan. Vettel en Perez kwamen er zo wel langs vanwege de overcut. Dat moeten we dus bekijken, maar over het algemeen ben ik vrij tevreden met de stap die we dit weekend gemaakt hebben.”