De coureur van AlphaTauri en de rijders van Aston Martin maakten zich alle drie schuldig aan hetzelfde vergrijp: nadat zij tijdens de tweede vrije training rechtdoor waren geschoten in de voorlaatste bocht, reden ze niet aan de linkerkant van het oranje paaltje alvorens terug de baan op te komen.

Pierre Gasly en Lance Stroll gaven allebei aan dat zij het paaltje pas te laat zagen staan, Sebastian Vettel zei dat hij het paaltje daar niet verwachtte omdat het er tijdens de eerste training niet stond. De stewards erkennen dat het paaltje tijdens de eerste oefensessie niet op zijn plek stond, maar wijzen op het feit dat de Event Notes vrij duidelijk zijn als het gaat om de route die de rijders moeten nemen als ze op deze plek van de baak zijn geraakt. Bovendien was er ook een aantal coureurs dat wel gewoon gehoor gaf aan de instructies. Om die redenen oordelen de stewards dat er sprake was van een overtreding.

Alle drie de coureurs ontvingen een reprimande voor het niet volgen van de Event Notes. Voor Vettel en Gasly was het de eerste waarschuwing van het seizoen, voor Stroll was het de tweede. De Canadees kreeg na afloop van de tweede training voor de Grand Prix van Bahrein zijn eerste berisping, omdat hij na het uithangen van de vlag over de voorvleugel van Yuki Tsunoda was gereden.

Voorheen kregen coureurs na drie reprimandes een gridstraf van tien plekken. Vanaf dit jaar komt er pas een gridpenalty na vijf waarschuwingen, waarbij er dan ook ten minste vier moeten zijn uitgedeeld voor een overtreding op de baan.