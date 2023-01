In het komende Formule 1-seizoen vervangt Pierre Gasly de naar Aston Martin verkaste Fernando Alonso bij Alpine. In eerste instantie wilde het Franse fabrieksteam Oscar Piastri tekenen, maar de Australiër had al een contract bij McLaren en de Contract Recognition Board bevestigde dat die deal rechtsgeldig was. Voor Gasly betekent het zijn eerste stap buiten de Red Bull-familie. In de afgelopen jaren reed de Fransman voor AlphaTauri, dat eerst Toro Rosso heette. Tussendoor reed hij twaalf races voor Red Bull Racing, maar daar werd hij in de zomer van 2019 weer weggestuurd wegens tegenvallende prestaties. In 2020 won Gasly met AlphaTauri de Grand Prix van Italië.

De Fransman sprak eerder al over het comfort dat hij ervoer bij het kleine team uit Faenza, dat als familie voelde, en hij gaf toe dat het een van de lastigste dingen was om op te geven. “Als je naar een carrière kijkt moet je pragmatisch zijn”, vertelt Gasly aan Motorsport.com. “Ik weet waar ik heen wil gaan en wat ik wil bereiken in de Formule 1. Je moet je emoties aan de kant zetten en er gewoon op een pragmatische manier naar kijken: waar heb ik de beste kansen om mijn doelen te bereiken? Dat is waarom ik vooral afging op prestaties, en op een auto waar ik nog beter kan presteren.

Bij de post-season-test na de Grand Prix van Abu Dhabi reed Gasly zijn eerste meters voor Alpine. Dit na een lastig seizoen waarin hij met AlphaTauri als negende eindigde bij de constructeurs. Gasly eindigde maar zes keer in de punten. Gasly legt uit dat toen zijn initiële wil om naar Alpine te gaan iets afnam, er een emotioneel aspect bij kwam kijken toen hij zich voorbereidde om AlphaTauri te verlaten, maar het beïnvloedde zijn beslissing niet. "Ik sprak natuurlijk met het hele team, alle engineers en alle monteurs. Voor mij zijn ze familie geweest in alle jaren dat ik in de F1 reed. Ik heb vijf jaar en negentig procent van mijn tijd in F1 met deze jongens doorgebracht. Het wordt natuurlijk een grote verandering. Dat wordt het voor hen ook als ze een nieuwe coureur verwelkomen terwijl ze mij de laatste vijf jaren aan het einde van februari op de fabriek aan hebben zien komen.”