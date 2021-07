Gasly realistisch: “Strijden met Alpine en Aston Martin om P5”

Pierre Gasly kent tot dusver opnieuw een goed seizoen in dienst van AlphaTauri. De laatste races is de klad er echter een beetje in gekomen. In Oostenrijk viel hij al in de eerste ronde uit na een kleine touché van Charles Leclerc, terwijl hij op Silverstone een puntenfinish door zijn vingers zag glippen door een lekke band in de slotfase. McLaren en Ferrari scoorden opnieuw uitstekend in deze races en liepen daardoor ver weg bij AlphaTauri, dat op de vijfde plek maar liefst 99 punten achterstand heeft op de vierde positie in de titelstrijd. De voorsprong op directe concurrenten Aston Martin en Alpine is respectievelijk één en negen punten.

Al met al staat AlphaTauri er dus heel behoorlijk voor in de strijd om de vijfde plaats bij de constructeurs. Meer acht Gasly niet mogelijk en dat geldt ook voor de Hongaarse GP, zo stelt hij in zijn vooruitblik op de race. “Wat betreft onze kansen: we hebben de laatste races gezien dat McLaren en Ferrari een grote stap vooruit hebben gezet. We strijden met Alpine en Aston Martin om de vijfde plek in het kampioenschap en dat is het doel waarop we moeten mikken”, is de enkelvoudig GP-winnaar realistisch. “In Boedapest hebben we denk ik een goede kans om ons te meten met deze twee teams, maar dan moeten we wel een heel goed weekend hebben en het maximale uit de potentie van ons pakket halen.”

Ritme vinden belangrijk op Hungaroring

Zelf kijkt Gasly ernaar uit om weer op de Hungaroring te racen. “Ik vind het een heel leuk circuit, want er zijn geen echte rechte stukken en veel bochten. In de cockpit ben je dus altijd ergens mee bezig - remmen, sturen of het managen van het gaspedaal. Je brengt weinig tijd door in een rechte lijn en dat vind ik fijn.” Ook vergroot dat volgens Gasly het belang van een ritme vinden. “Natuurlijk is het ook altijd een fysieke uitdaging, omdat je tijdens de ronde geen tijd hebt om uit te rusten. Bovendien lijkt het opnieuw een erg warm weekend te worden gezien de hitte op dit moment in Europa. Toch ben ik er klaar voor.”

De Hongaarse Grand Prix is ook de laatste race voordat de teams en coureurs kunnen genieten van de zomerstop. Eind augustus gaat het circus pas verder in België en volgens Gasly is dat goed. Zo kan de paddock de batterijen even opladen voor de drukke tweede seizoenshelft. “We weten dat het volgende deel van het seizoen heel veeleisend wordt. Het is dus belangrijk om te kunnen rusten in een jaar met 23 geplande races. Tegen het einde van het jaar gaat het zwaar worden, zowel fysiek als mentaal, dus het is goed dat iedereen wat tijd kan doorbrengen met zijn of haar familie.”