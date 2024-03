Gasly realistisch na pijnlijke F1 Bahrein voor Alpine: "Gaat tijd kosten"

Voor Alpine lijken de eerste races van het Formule 1-seizoen een pijnlijke lijdensweg te worden. In Bahrein waren Esteban Ocon en Pierre Gasly in de kwalificatie de hekkensluiters terwijl zij in de Grand Prix enkel voor Valtteri Bottas en Logan Sargeant - die geplaagd werden door problemen - eindigden. Tot overmaat van ramp hebben technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer vorige maand hun ontslag ingediend waardoor de situatie er niet goed uitziet voor de Franse renstal. Toch houdt Gasly hoop dat zijn team de A524 de komende tijd kan ontwikkelen, al geeft hij toe dat daar wel geduld voor nodig is.

"Ik denk dan aan het talent, al die vijfhonderd mensen die achter me staan", zegt Gasly. "Niemand geniet hiervan, niemand. Niemand wil racen om zeventiende en achttiende te worden. We willen allemaal de oplossing vinden. We moeten allemaal zo hard mogelijk werken. De tijd zal het leren, maar het is misschien wel goed voor ons dat we nog meer potentie binnen ons team vinden. We zijn ons bewust van de situatie en van de beperkingen. Iedereen wil oplossingen vinden. Ik zie de juiste mentaliteit binnen het team, maar je gaat die oplossingen niet van de ene op de andere dag vinden. Je hebt meer tijd nodig. Daarom moeten we geduldig blijven."

Met de Grand Prix van Saudi-Arabië op komst verwacht Gasly daarom ook niet dat er op zo'n korte termijn een stap gezet zal worden. "We hebben tijd nodig, want de auto voor volgende week is exact hetzelfde", doelt hij op de A524 die meegaat naar Jeddah. "We hebben nog een aantal dagen te gaan en ik weet zeker dat het team wat zaken zal vinden om te verbeteren. Maar net als veel andere jongens zullen zij niet slapen. Ik weet zeker dat we wat kunnen vinden om een paar honderdsten van een seconde uit dit pakket te halen. Maar voordat we weer in de punten rijden en het gevecht aangaan met de jongens voor ons, zijn we een paar goede weken verder. Ik weet dat de jongens zullen proberen om deze upgrades zo snel mogelijk te brengen", aldus de Fransman.

Gasly kwam uiteindelijk als achttiende over de streep, achter teamgenoot Ocon. Hij legt uit dat een lange pitstop door een probleem met de wheelgun linksvoor hem veel tijd kostte. "Ik weet dat we worstelen met de auto, maar dat geldt op dit moment ook voor de pitstops. De wheelguns hebben me iets van tien seconden racetijd gekost. Het had dus iets beter kunnen zijn, maar we zitten nog steeds te ver van de punten verwijderd. Er zijn dus veel dingen die we kunnen verbeteren. En daar gaan we de komende weekenden aan werken."

