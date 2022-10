Gasly wil punten in Mexico: “Prestaties van vorig jaar herhalen”

Bij de Grand Prix van de Verenigde Staten lag Pierre Gasly op puntenkoers, maar de coureur van AlphaTauri kreeg een tijdstraf omdat hij een te groot gat liet vallen achter de safety car. Gasly ging met nul punten naar huis, terwijl er duidelijk meer mogelijk was. De Fransman wil in Mexico vol gaan voor een toptien-klassering. “In Austin waren we niet in staat om ons potentieel te benutten en punten te pakken, maar er waren ook positieve punten. Ik had een paar goede gevechten en streed voor plek zeven tot de penalty kwam. Onze snelheid was goed. Er zijn nog drie races te gaan, en ik wil op een positieve manier afsluiten. Ik heb het in Mexico in het verleden vaak goed gedaan. Vorig jaar kwalificeerde ik als vijfde en finishte ik de race als vierde. Het is een unieke baan vanwege de hoogte, die zorgt voor extreme omstandigheden voor de auto.”

Gasly geniet ervan om op het circuit van Mexico-Stad te rijden. “Er is weinig grip, en het wordt nog lastiger omdat je minder downforce hebt vanwege de hoogte. Er zijn best wat bochten met lage snelheid, wat ons beter zou moeten liggen dan het Circuit of The Americas. Over het algemeen vinden de laatste paar races allemaal plaats op ongewone circuits en op plekken die ik leuk vind. In Mexico-Stad proberen we om de prestaties van vorig jaar te herhalen. We weten hoe we snel moeten zijn, dus hopelijk kunnen we het goed doen en de punten pakken die ik in Amerika niet pakte.”

Volgens teamgenoot Yuki Tsunoda is vooral het remmen van groot belang. “Ik zal de eerste vrije training missen, omdat Liam [Lawson] dan in mijn auto zit. De tweede training wordt dus super belangrijk om vertrouwen op te bouwen als het gaat om het remmen. Vorig jaar kwalificeerde ik in de top-tien, maar moest ik achteraan starten door een motorwissel. Daarna eindigde mijn race met een botsing in de eerste ronde, wat erg jammer was. We moeten een goed en clean weekend hebben, omdat we moeten mikken op meer punten in de laatste drie races van het seizoen.”