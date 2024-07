Door het aanstaande vertrek van Esteban Ocon na het huidige Formule 1-seizoen, moet Alpine F1 op zoek naar een vervanger. Het team zou een shortlist van kandidaten hebben die langer zou zijn dan drie namen. Er is veelvuldig gesproken over Alpine-junior Jack Doohan en Mick Schumacher, die in het World Endurance Championship voor de Franse renstal uitkomt. Onlangs klonk echter een derde naam: Carlos Sainz. Volgens Gasly heeft zijn werkgever 'drie goede opties' om uit te kiezen voor 2025, waarbij hij ook al zijn bijdrage heeft geleverd door te pogen Sainz te overtuigen van het Alpine F1-project.

"Ik heb mijn deel van het werk gedaan, en uiteindelijk geloof ik in het project waar we met Alpine aan bouwen", zegt Gasly, gevraagd of hij Sainz heeft geprobeerd over te halen. "Ik steun het team altijd, maar nu is het aan hem om zijn eigen beslissing te nemen." Verder gelooft Gasly niet zozeer dat zijn mening over een rijderskeuze veel invloed zal hebben op het besluit van het team. "Alpine heeft enkele goede opties op tafel", stelt de Fransman. "Uiteindelijk is het niet aan mij. Ik verwelkom de snelste man. We weten allemaal wie dat is", doelt hij duidelijk op de Ferrari-coureur. "Maar voor nu moeten we wachten. Het team heeft drie goede opties."

Alpine F1 leek begin dit jaar nog niet een zeer interessante optie door de tegenvallende resultaten, maar inmiddels heeft de Franse renstal de weg naar voren weer ingezet. Middels updates hoopt Alpine nog meer stappen vooruit te zetten, zodat zij zich weer wat meer solide in het middenveld kan vestigen. "Ik denk dat we qua auto wel weten waar we staan", zegt Gasly. "We hebben de afgelopen races niet echt iets ontwikkeld. We weten dus hoe we het moeten maximaliseren. Anderen, zoals Haas, zetten ook behoorlijk grote stappen vooruit. Het zit zo dicht bij elkaar in het middenveld dat de rangorde elke keer wisselt wanneer een team een nieuw onderdeel meeneemt. We moeten het blijven proberen, al is het niet makkelijk om punten te pakken totdat we nieuwe upgrades op de auto hebben. Hopelijk brengen die ons wat meer in de strijd."