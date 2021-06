Gasly beloont zichzelf na 'intense' race met podium

De voortekenen waren gunstig voor Pierre Gasly: hij had in de derde vrije training op de zaterdagochtend tot zijn eigen verbazing al de snelste tijd neergezet en plaatste zich later op de dag op de tweede startrij voor de Grand Prix van zondag.

Direct na de start verloor de Fransman een plekje aan de rappe Sergio Perez, maar Gasly kon zelf ook weer een plek goedmaken door de veel langzamere polesitter Charles Leclerc in te halen. Een groot deel van de race reed Gasly in de luwte van het leidende trio Max Verstappen, Sergio Perez en Lewis Hamilton. Sebastian Vettel wist hem nog in te halen, maar van achteren had Gasly verder weinig gevaar te dulden. Na de crash van Verstappen en bij de tweede herstart van de dag kreeg hij echter direct bezoek van Leclerc. Gasly wist de aanvallen van zijn jeugdvriend te pareren en kwam uiteindelijk door het uitvallen van Lewis Hamilton als derde over de finish.

En dus mocht de 25-jarige coureur voor de derde keer in zijn Formule 1-carrière naar het podium. Na een tweede plaats in Brazilië (2019), een overwinning in Monza (2020), volgde nu dus een derde plek. "Ongelooflijk", was de eerste reactie van de AlphaTauri-coureur na afloop van de race. "Eerlijk gezegd, weet ik niet echt wat ik moet zeggen. Het was zo'n intense race met twee super intensieve laatste ronden. De auto is het hele weekend ongelooflijk geweest, je kon zien dat we er elke sessie goed bij zaten. De kwalificatie was mega en ik wist niet of we die positie konden behouden of konden vechten voor een podium. Maar uiteindelijk hebben we het gedaan. Ik ben al een keer als eerste gefinisht, een keer als tweede en ik miste die derde plaats dus het voelt ongelooflijk om dat podium te halen."

In de laatste ronde was er dus nog even dat gevecht met Leclerc. "We moesten onze ellebogen uitsteken, het was een erg lastige race. We hadden vanaf halverwege een motorprobleem. Ik wist dat de laatste twee ronden erg moeilijk zouden worden met auto's erachter, maar ik moest het proberen. Bij elk rempunt was ik niet zeker of de auto ging stoppen, maar ik moest er voor gaan, ik wilde dat podium echt. En het voelt gewoon ongelooflijk na zo'n goed weekend."

