Gasly wil presteren op Monza: “Verwachtingen hoog na Dutch GP”

Vorig seizoen maakte Pierre Gasly het hele seizoen al een uitstekende indruk en in 2021 is dat niet anders. Hij is tot dusver de dragende kracht van AlphaTauri gebleken en stond in Azerbeidzjan (met enig fortuin) op het podium. Afgelopen weekend zette de Fransman opnieuw een uitstekende prestatie neer door zich op zaterdag als vierde te kwalificeren op Circuit Zandvoort. Een dag later slaagde Gasly er met vlag en wimpel in om die positie vast te houden. “Na de vierde plek van zondag zijn de verwachtingen hoog voor Monza”, zegt hij in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Italië, waarmee het eerste drieluik na de zomerstop wordt afgesloten.

De race op Monza is om twee redenen een bijzondere voor Gasly, die dicht bij de Italiaanse hogesnelheidstempel woont. “Na de Franse Grand Prix is dit zo ongeveer een tweede thuisrace voor mij geworden, want ik woon slechts 15 kilometer van het circuit.” Bovendien pakte Gasly vorig jaar op Monza zijn eerste overwinning in de Formule 1 door Carlos Sainz achter zich te houden. Voor het eerst in zijn F1-carrière keert hij dus als verdedigend winnaar terug op een circuit. “Ik kijk er enorm naar uit om daar te zijn en er zullen veel tifosi zijn, in tegenstelling tot vorig jaar. Dat voelde heel vreemd, want de fans zijn zo’n belangrijk onderdeel van de sfeer op Monza - samen met de hoge snelheden. Het wordt iets heel bijzonders en brengt herinneringen van enkele onvergetelijke momenten van vorig seizoen naar boven.”

Gasly begint aan het raceweekend op Monza in de wetenschap dat hij ook volgend jaar in actie gaat komen voor zijn huidige werkgever. Vanzelfsprekend is hij blij met de aankondiging van het nieuws, ook omdat hij zich enorm op zijn gemak voelt bij de Italiaanse renstal. Maar voor 2022 begint, wordt er nog negen keer geracet in 2021. De eerste ontmoeting is dus op Monza, waar de tweede proef met het F1 Sprint-format wordt afgewerkt. “Ik hoop dat we deze keer opnieuw een geweldig resultaat kunnen scoren, maar we moeten beseffen dat we voor de tweede keer aan het sprintkwalificatie-format gaan beginnen. Na Silverstone hebben we een beter idee van wat we kunnen verwachten, maar de gebruikelijke slipstreamstrijd in de kwalificatie en race gaat een nieuwe dimensie toevoegen.”