Vooral Pierre Gasly was woedend om het voorval met de kraanwagen. De Fransman passeerde het voertuig op hoge snelheid omdat hij na een pitstop aansluiting zocht bij de rest van het veld achter de safety car. Hij was niet op de hoogte van het feit dat de kraan op de baan was. Om herhaling in de toekomst te voorkomen, stelde de FIA een onderzoek in en daarvan werden de uitkomsten vrijdag gepresenteerd. Gasly is blij met de aangekondigde verbeteringen, zoals een notificatie aan teams en coureurs als er een kraan wordt ingezet.

“Ik was vooral benieuwd naar wat ze zouden doen voor de toekomst”, reageert Gasly op een vraag van Motorsport.com. “Wat ze hebben bedacht is duidelijk een goede stap vooruit. Ik weet dat we het erover gaan hebben in de rijdersbriefing en alles dat we nog meer kunnen doen is welkom. Maar ik ben heel blij dat ze deze zaak zo snel hebben opgepakt en al voor de eerstvolgende race met oplossingen zijn gekomen.”

Tijdens de code rood op Suzuka bracht Gasly een bezoekje aan wedstrijdleider Eduardo Freitas om zijn beklag te doen over de kraan op het asfalt. De AlphaTauri-coureur zou kwaad zijn vertrokken, omdat de Portugese official hem zou hebben verteld dat het ‘normaal’ was. Volgens Gasly viel de ruzie wel mee. “Zijn kant van het verhaal, mijn kant van het verhaal. Zoals ik al zei: het maakt niet uit wie er gelijk heeft”, zegt hij. “Uiteindelijk riskeren wij onze levens en nogmaals: we willen zo veilig mogelijk zijn. Er zullen altijd risico’s zijn als je met deze auto’s dergelijke snelheden rijdt in dit soort omstandigheden, maar die kan je wel minimaliseren.”

“Een circuit wordt gehomologeerd zonder kranen en tractoren op het asfalt”, vervolgt Gasly. “Dan zijn ze veilig. Als je er echter externe zaken op zet, dan is het een heel ander verhaal. Ik denk dat ze dat hebben begrepen en het was duidelijk van beide kanten. Ik ben heel tevreden met de oplossingen die ze hebben bedacht.”

De FIA leverde in het rapport wel kritiek op Gasly, door te stellen dat hij ‘op een roekeloze manier heeft gereden door de vlaggen niet te respecteren en de basisregels op het gebied van de veiligheid te negeren’. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar maakt geen punt van die woorden. “Zoals ik eerder al zei: ik heb mijn delta gevolgd en ben bestraft voor te hard rijden op het achterste rechte stuk, wat dus ná het incident was. Ik wil er geen heisa om maken. Dat is ook niet waar dit rapport om draait”, besluit Gasly.

