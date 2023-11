Gasly opnieuw niet blij met beslissing Alpine: "Had niet mogen gebeuren"

Vanaf de tiende startplek kende Pierre Gasly een prima start in Abu Dhabi. Hij klom al gauw op naar de achtste plaats terwijl teamgenoot Esteban Ocon ook een goede start had, maar op de elfde positie rondreed. Bij Alpine, en veel andere teams, is het gebruikelijk om de voorste auto de voorkeursbehandeling te geven wat betreft de pitstopstrategie, maar dat gebeurde niet. Ocon maakte zijn eerste pitstop in ronde vijftien, twee ronden later kwam Gasly naar binnen. Dat was een nare verrassing voor de coureur met startnummer tien, aangezien hij nu plots achter zijn teamgenoot reed - en met een marge van enkele seconden. Hij uitte vervolgens zijn ongenoegen over dit besluit op de boordradio.

Of dit na de race besproken moet worden? "Ja. Dat zou niet moeten gebeuren", zegt Gasly, die als twaalfde werd afgevlagd, tegen onder meer Motorsport.com. "De leidende auto heeft altijd prioriteit. We weten dat dit niet mag gebeuren. Ik weet zeker dat we ervan zullen leren en dat het niet meer zal gebeuren", aldus de Fransman, die 'geen idee' heeft waarom dit in eerste instantie kon gebeuren.

Toch is dit geen onbekend probleem voor Alpine. In Japan was er al onenigheid over teamorders en dat was in Las Vegas ook weer het geval. Zodoende zijn er meerdere races waarin er geleerd kon worden, maar dat is dus niet helemaal gelukt. "Precies", reageert hij op een opmerking daarover. "Het hoofdgesprek hierover moet op kantoor plaatsvinden en ik weet zeker dat dat zal gebeuren", maakt hij meteen duidelijk hier niet al te veel kwijt te willen. "Maar het had niet mogen gebeuren."

Ocon wil er op zijn beurt ook niet te veel woorden aan vuil maken. Gevraagd naar de beslissing, antwoordt hij: "Dat kan me niets schelen", waarna hij terugblikt op het seizoen in zijn algemeen. Ook doorgevraagd naar de meerdere momenten van onenigheid tussen de teamgenoten dit jaar, houdt hij het kort: "Geen commentaar."

Voor Gasly ging het van kwaad tot erger, want in gevecht met Lewis Hamilton kreeg hij - na een verremming in bocht 6 - een tik van de Mercedes. De impact leek minimaal, maar Gasly voelde direct dat hij wat snelheid verloor door de schade aan de achterzijde van de A523. "Ik remde laat", legt Gasly uit. "Ik was verbaasd dat hij nog later remde. Hij zou rechtdoor zijn geschoten als ik er niet had gezeten." Die verremming werd veroorzaakt door graining op de voorbanden, zo verklaart hij zelf. "Ik verremde me een beetje, maar haalde nog steeds de bocht. Ik denk dat hij zijn rempunt miste en toen tegen de achterkant van mijn auto aan reed. Het was een behoorlijke impact, maar genoeg om wat onderdelen van de diffuser te breken en te verliezen. Niet geweldig", besluit Gasly.

Video: Het moment tussen Gasly en Hamilton in bocht 6