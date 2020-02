Gasly vond opmerkingen over zijn rijderskwaliteiten ‘bullshit'

Nadat Pierre Gasly na een tegenvallende eerste seizoenshelft bij Red Bull was teruggezet naar Toro Rosso, kwam de coureur uit Rouen verschillende keren uitermate sterk voor de dag. Zo bleef hij wereldkampioen Lewis Hamilton nipt voor voor een podiumplaats in de Grand Prix van Brazilië. Terugkijkend op de manier waarop hij omging met de teleurstelling van het verliezen van het Red Bull-zitje, zegt Gasly dat hij terugviel op dezelfde vechtlust als waarmee hij zichzelf de Formule 1 binnen knokte.

“Het is een beetje zoals het mij is geleerd en zoals ik ook ben opgegroeid”, zegt Gasly in een exclusief interview met Motorsport.com. “Ik heb nooit iets voor lief genomen, want elke keer wist ik niet of ik het jaar erna wel door kon gaan. Het was niet duidelijk of ik in deze zitjes terecht zou komen, tenzij ik precies op het goede moment sterk presteerde. Anders zou er niets gebeuren. En ik heb altijd diezelfde mentaliteit gehouden.”

“Ik moest me dus op mezelf focussen, want uiteindelijk ben ik degene die het moet doen”, vervolgt Gasly, die na de zomerpauze plaatsmaakte voor Alexander Albon. “Ik vond het een oneerlijke situatie dat we van stoeltje wisselden, maar het was aan mij om aan iedereen te laten zien dat dat ook daadwerkelijk zo was.”

Gasly zegt dat hij ervan baalde dat hij door sommigen zo snel werd afgeschreven na een paar mindere races bij Red Bull, ondanks alles wat hij eerder in zijn loopbaan heeft bereikt. “Ik ben altijd competitief geweest sinds ik in de formulewagens actief ben. Maar na zes maanden werden er ineens vragen gesteld als: ‘Heeft hij wel voldoende talent? Is hij wel snel genoeg? Is hij vergeten hoe hij moet rijden? Is hij vergeten hoe hij moet remmen? Weet hij nog wel hoe hij moet sturen?’ Maar dat zijn geen dingen die je in twee of drie weken vergeten bent. Mensen waren onzinnige dingen aan het roepen terwijl ze niet alle informatie hadden of er zelfs helemaal niets vanaf wisten. Ik zette me daarom voor 110 procent in om de laatste negen races van het jaar op de top van mijn kunnen te presteren en te laten zien dat ik wel degelijk snel ben, om zo een einde te maken aan die bullshit.”

