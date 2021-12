De zaterdag in Qatar was voor Gasly en de monteurs van AlphaTauri een feestje. In eerste instantie kwalificeerde de coureur zich op de vierde stek, maar mocht uiteindelijk als tweede starten in de race. Reden hiervoor waren de uitgedeelde straffen aan Max Verstappen en Valtteri Bottas, die in de slotfase van de kwalificatie gele vlaggen negeerden. Gele vlaggen die ironisch genoeg werden veroorzaakt door Gasly zelf, nadat hij op de kerbstones zijn band lek reed. Voor AlphaTauri een uitstekende uitgangspositie om de strijd verder aan te gaan met Alpine. In de race was het echter andere koek voor de eenmalig Grand Prix-winnaar. Uiteindelijk finishte Gasly niet in de top-tien en reden Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon zich respectievelijk naar de derde en vijfde positie. Het gat tussen AlphaTauri en Alpine is met nog twee wedstrijden te gaan vijfentwintig punten.

“Het was na onze beste zaterdag van het jaar een grote schok en teleurstelling, maar de voortekenen op vrijdag voorspelden al dat onze langere runs niet goed waren. Het rubber verbrandde ontzettend snel, waardoor we na tien of twaalf ronden eigenlijk al geen banden meer hadden. De slijtage was ontzettend hoog", stelt Gasly tegenover de pers in Saudi-Arabië. "Voorafgaand aan het raceweekend (in Qatar, red.) was min of meer al bekend dat dit een probleem zou worden. We hadden alleen niet verwacht dat het zo snel in de race zou gebeuren. Het bezorgde ons onze slechtste prestatie van het jaar."

Volgens Gasly heeft de Italiaanse renstal wel een idee waar het probleem kan liggen en zijn er ook ideeën om het op te lossen. De Fransman stelt dat berekeningen hadden laten zien dat een eenstopper voor Alpine niet goed zou uitpakken, maar uiteindelijk bleek dit wel het geval. "Er zijn een aantal dingen die we beter hadden kunnen doen, maar over het algemeen waren we gewoon te traag en werden de banden simpelweg te snel te heet", vervolgt Gasly, die wel goede hoop heeft op een sterk resultaat op het gloednieuwe stratencircuit in Jeddah. "Het gaat alleen niet eenvoudig worden. We zijn nog steeds sterker in de kwalificatie dan in de wedstrijd, maar ik verwacht dat we hier een prima job kunnen leveren."