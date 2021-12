Gasly onthult bizar verhaal over zinloze sponsortrip naar Uganda

Pierre Gasly vertelde in Abu Dhabi over een van de grootste avonturen uit zijn leven toen hij achter budget aan moest om in GP2 te racen. In een poging om genoeg sponsoren te vinden om in 2016 bij Prema te racen, werd hij naar Uganda gelokt nadat er een belofte gedaan werd voor een sponsordeal.

“Ik had een ontmoeting gepland met een man die mij wilde sponsoren, ik had budget nodig om met Prema te racen”, aldus Gasly. “Het was tijdens de presidentsverkiezingen en er was een groot risico op rellen en onrust in het land. Maar als ik met Prema wilde racen, had ik geld nodig en moest ik daarheen. Ik was 19 jaar op dat moment en binnen 24 uur hadden we besloten om vliegtickets te boeken en daar voor een dag heen te vliegen. We moesten een onbekende ontmoeten, maar ik heb hem helaas nooit ontmoet. Hij heeft zich nooit laten zien en we hebben het geld nooit ontvangen.”

Belangrijke levensles

Zo bleek de trip naar Uganda zinloos te zijn voor het bijeensprokkelen van genoeg geld voor GP2, maar Gasly vond het desondanks een waardevolle levensles. “Het was een echt avontuur, van begin tot eind ging helemaal niets zoals we gedacht hadden”, vervolgde hij. “Ik ging samen met mijn moeder en we dachten dat we nooit terug in Europa zouden komen. Het was echt ongekend om de armoede daar te zien en de omstandigheden waarin mensen daar leven. We zijn door sloppenwijken gekomen en daardoor realiseerde ik me hoe het is om op bepaalde plekken in de wereld te leven en hoe armoede invloed heeft op het leven van mensen. Ik kwam zonder geld terug en het heeft zelfs geld gekost omdat we de vliegtickets ook niet gedekt kregen, maar het was wel een belangrijke levensles.”

Ondanks de vergeefse reis naar Uganda reed Gasly inderdaad het betreffende seizoen bij Prema en werd hij kampioen in GP2.