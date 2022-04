Gasly: “Monaco van Formule 1-kalender zou een enorme schok zijn”

Met toegevoegde races in Las Vegas en Qatar, dat vanaf 2023 een contract voor tien jaar op zak heeft, komen de genoemde 24 races al in zicht. Sterker nog: wie bedenkt dat er dit jaar 23 krachtmetingen op het programma staan en daar twee bij optelt, weet dat er volgend jaar één van de bestaande races moet afvallen. De Franse Grand Prix op Paul Ricard lijkt op de schopstoel te zitten, al zit Spa-Francorchamps eveneens met een aflopend contract en is er door de unieke positie van Monaco eveneens gesproken over het voortbestaan van die race.

F1 CEO Stefano Domenicali heeft aangegeven dat traditie en oude glorie niet meer volstaan, maar dat iedere race zijn meerwaarde voor de koningsklasse moet bewijzen. Dat betekent simpel gezegd dat er voor geen enkele Grand Prix garanties bestaan, al laat Pierre Gasly weten dat hij het schrappen van Monaco – hetgeen nu overigens niet waarschijnlijk lijkt – maar moeilijk zou kunnen accepteren.

“Als Monaco van de kalender wordt gehaald, zou dat wel een enorme schok zijn. Dat is misschien wel de meest legendarische race ter wereld”, spreekt de Fransman tegenover onder meer Motorsport.com. “Als je met mensen spreekt die geen Formule 1-fan zijn, dan hebben ze allemaal wel van Monaco gehoord, of dat nou komt door de race zelf of door de feesten die ermee samenhangen. Door alle actie is de Grand Prix van Monaco echt een iconisch weekend.”

Gasly is sowieso van mening dat de Formule 1 niet al te veel aan klassieke races moet tornen. “Ik heb een speciale band met veel van die races. De Franse Grand Prix is natuurlijk mijn thuisrace, Monaco voelt ook als een thuisrace en Spa ligt het dichtst bij mijn geboorteplaats, waardoor ik daar ook altijd veel steun krijg. Als je naar Spa en Monaco kijkt, dan zijn dat toch iconische circuits, twee van mijn favoriete banen zelfs. In mijn optiek horen die bij het DNA van de Formule 1 en moeten ze ieder jaar op de kalender staan. We weten dat er tegenwoordig veel meer speelt in F1 om het hele seizoen te plannen, maar ik hoop toch dat we deze Grands Prix voor de komende jaren kunnen behouden.”

De organisatie in Monaco maakt zich overigens nog niet meteen zorgen over de F1-toekomst. “Ik wil graag reageren op enkele dingen die zijn gezegd. Er is geïmpliceerd dat de entry fee die Liberty vraagt te hoog is voor Monaco en dat de Grand Prix na 2022 niet meer wordt gehouden”, laat Michel Boeri als president van de Automobile Club de Monaco weten. “Maar dat is niet waar. We zijn nog in gesprek en moeten wel tot een deal komen. Ik kan jullie garanderen dat de Grand Prix ook na 2022 nog plaatsvindt. Ik weet alleen niet of het een drie- of een vierjarige deal wordt, maar dat gaat om de details.”