Afgelopen weekend racete de Formule 1 nog in Barcelona, maar vrijdag razen de coureurs alweer door de straten van Monaco voor de eerste vrije training voor de GP van Monaco. Qua amusementswaarde houdt de race in het prinsdom vaak niet over: het stratencircuit is bijzonder krap en dat maakt inhalen schier onmogelijk. Posities winnen gebeurt vaak tijdens de pitstops. Er gaan dan ook geluiden dat Monaco het een en ander moet aanpassen om onderdeel van de F1-kalender te kunnen blijven, maar Pierre Gasly vindt de huidige omloop wel wat hebben.

“Monaco is zowel historisch als iconisch in de Formule 1. De hele wereld kent de Grand Prix van Monaco en foto’s van de eerste jaren van deze race laten zien hoe weinig het circuit is veranderd”, blikt de Fransman van AlphaTauri vooruit op het raceweekend in Monaco. “Het staat bekend om de setting en de uitdaging die het vormt voor coureurs. De race zelf is meestal niet de spannendste van het jaar, maar qua moeilijkheidsgraad voor de coureurs is dit een van de moeilijkste, zo niet de moeilijkste van het jaar.”

Doordat de vangrails dicht langs de baan staan, hebben coureurs maar weinig ruimte voor fouten. Gasly kan daar echter wel van genieten. “Op de limiet rijden vraagt maximale concentratie en het is een echte uitdaging, eentje die ik zeer kan waarderen. Het is een zeer gecompliceerd circuit met veel evolutie tussen de sessies. Je rijdt op de limiet en op slechts enkele millimeters langs de baanafzetting. Dat geeft echt een kick”, zegt de coureur die vorig jaar nog zesde werd in Monaco. “Met de auto’s die tegenwoordig zeer breed zijn, wordt het wellicht bijna onmogelijk om in te halen. Maar qua rijden is dit een van mijn favorieten en staat Monaco absoluut in de top-drie.”

Tsunoda blij met 'normaal' F1-weekendformat

Teamgenoot Yuki Tsunoda maakte vorig jaar zijn debuut in Monaco en werd toen zestiende, de positie waarop hij de race ook had aangevangen. De Japanner onderschrijft de conclusies van zijn teamgenoot dat er geen ruimte voor fouten is. “Dit circuit is uniek en je kan het je niet veroorloven om tijd op de baan te verliezen door het maken van fouten, omdat die hier veel kostbaarder zijn. Maar ik ga mijn aanpak niet veranderen ten opzichte van andere races”, legt Tsunoda uit.

Hij is blij dat de eerste vrije trainingen niet langer op donderdag, maar gewoon op vrijdag worden afgewerkt. “Met het nieuwe format, waardoor er net als bij andere races van vrijdag tot zondag wordt gereden, wordt het denk ik makkelijker om geconcentreerd te blijven en momentum te behouden. Je moet je echt focussen op de snelheid over één ronde, want de kwalificatie en een goede gridpositie zijn hier zo belangrijk. Monaco is een van de traditionele circuits en je kan het eigenlijk niet vergelijken met andere banen. Het is er nooit saai, hoewel de races soms anders lijken dan die op moderne circuits. Inhalen is moeilijk, maar over het algemeen is het een spannend evenement.”