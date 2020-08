Gasly niet bezig met mogelijke terugkeer naar Red Bull

Hoewel het de laatste races iets beter lijkt te gaan met Alexander Albon, biedt de Thaise Brit nog altijd niet de rugdekking die Verstappen volgens sommigen zo goed zou kunnen gebruiken bij zijn strijd tegen de Mercedessen. Doordat Albon doorgaans wat verder naar achteren rijdt, is het momenteel vaak twee tegen één aan de voorkant van het veld, waarmee Verstappen met name op strategisch vlak in het nadeel is.

Pierre Gasly is sinds hij vorig jaar is teruggezet naar Toro Rosso helemaal opgeleefd en doet het ook dit jaar uitstekend bij het zusterteam. Op de zaterdag is Gasly tot dusverre elke keer sneller geweest dan teamgenoot Daniil Kvyat en in de helft van de kwalificaties eindigde hij zelfs boven Albon, terwijl de AlphaTauri toch een minder goede auto behoort te zijn dan de Red Bull. Gevraagd of hij een mogelijkheid ziet om terug te keren naar het topteam, antwoordde Gasly: “Ik focus me op mezelf en het leveren van zo goed mogelijke prestaties met de auto die ik heb en het behalen van zo goed mogelijke resultaten voor AlphaTauri, want dat is mijn werk. Het klopt dat ik in de kwalificatie drie keer voor hem [Albon] ben geëindigd, maar dat heeft niet mijn prioriteit. Dat is niet iets waar ik me op focus. En ik wil daar verder ook niet te veel energie aan besteden, want ik word er niet sneller van. Het brengt me niets, dus ik ben er niet mee bezig.” Over Albon: “Ik weet dat hij een snelle jongen is, dat heeft hij in het verleden wel laten zien. Ik weet verder niet wat er bij hem speelt op dit moment, maar het lijkt allemaal niet zo makkelijk.”

Op de vraag is of hij bang is dat hij bij een eventuele terugkeer naar het A-team van Red Bull opnieuw problemen kan krijgen met de druk die komt kijken bij het rijden voor een topteam: “Eerlijk gezegd zijn dit vragen waar ik zelf helemaal niet mee bezig ben. Ik wil geen energie en tijd steken in het nadenken over dit soort dingen. Het enige wat ik wil, is competitief zijn in de AlphaTauri, want dat is wat mij kansen gaat opleveren voor de toekomst. Dat is het enige waar ik me elk weekend op focus. Ik probeer gewoon sterke prestaties neer te zetten en hopelijk betaalt dat zich op een gegeven moment uit en brengt het me een goede kans voor de toekomst. Ik vind het echter wat vroeg om nu dit soort vragen te gaan beantwoorden.”

Red Bull-baas Helmut Marko zou echter tevreden zijn met wat de Fransman dit jaar laat zien. “Ik weet dat hij zeer te spreken is over mijn prestaties”, aldus de 24-jarige coureur uit Rouen. “Natuurlijk brengt hij de meeste tijd door in de Red Bull-hospitality en zit ik helemaal aan de andere kant van de paddock in de AlphaTauri-hospitality, dus er zijn niet zo heel veel kansen om elkaar te zien, maar hij is erg blij met mijn performance aan het begin van het seizoen.”