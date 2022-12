Pierre Gasly en Yuki Tsunoda bezorgden AlphaTauri in het Formule 1-seizoen 2021 142 punten en de zesde plek in het constructeurskampioenschap. Dat was voor de dames en heren uit Faenza het beste resultaat uit de historie, inclusief de Toro Rosso-tijd. In 2022 kon de renstal echter weinig potten breken. Onder het nieuwe reglement zakte de formatie terug naar de negende plek in de eindstand met slechts 35 punten. Gasly kan moeilijk aangeven hoeveel progressie er tijdens het lastige seizoen is geboekt. Volgens de Fransman was het niet eenvoudig om alles uit de AT03 te halen.

"Naar mijn idee moest ik alles uit een auto halen die niet het potentieel had van de auto uit 2021", zegt Gasly in gesprek met Motosport.com. "Het was niet eenvoudig om gemotiveerd te blijven en het aantal fouten te minimaliseren. De dynamiek was in vergelijking met voorgaande jaren toch anders, ondanks dat het dezelfde sport was. Vorig jaar was echt fantastisch. We kenden veel succes. Voor dit jaar waren er dus behoorlijk wat verwachtingen, maar daar zijn we om eerlijk te zijn niet bij in de buurt gekomen."

2022 was pas het tweede volledige Formule 1-seizoen waarin Gasly niet op het podium eindigde. Zijn beste resultaat was een vijfde plek in Azerbeidzjan. Het werd tevens zijn laatste seizoen bij AlphaTauri. Vanaf 2023 vervolgt de Fransman zijn loopbaan bij Alpine. Daar vervangt hij Fernando Alonso. Op de vraag of afgelopen jaar het zwaarste seizoen bij AlphaTauri was, antwoordt Gasly. "Ja, op een bepaalde manier wel. Ik heb natuurlijk een stuk meer ervaring en een hoop goede en slechte tijden gekend met dit team. Helaas konden we afgelopen jaar niet profiteren van de nieuwe reglementen. Wij hadden het op bepaalde vlakken lastig. In alle eerlijkheid leverden de andere teams beter werk. Wij hebben weinig kansen gehad met deze veranderingen."