Gasly in Miami duidelijk over F1-toekomst: "Geen commentaar"

Het silly season begon dit jaar al vroeg met de aankondiging dat Lewis Hamilton volgend seizoen naar Ferrari verkast. De afgelopen weken kwam de transfercarrousel vol op gang met de verlenging van Fernando Alonso bij Aston Martin en het aantrekken van Nico Hülkenberg door Audi. Voor de komende maanden zullen er ongetwijfeld meer mutaties volgen, maar voor Pierre Gasly – wiens contract bij Alpine eind dit jaar afloopt – verandert er niets aan zijn plannen. "Alles is goed geregeld van mijn kant. Ik denk dat je de situatie op de rijdersmarkt wel kent, maar ik heb op dit moment niets aan te kondigen." De Fransman hield zich vervolgens op de vlakte over zijn toekomst. "Ik zal meer zeggen als er iets is om aan te kondigen. Maar voor nu heb ik geen commentaar."

Gasly kent net als teamgenoot Esteban Ocon en het hele Alpine-team een moeizame start van het seizoen. Hij eindigde dit jaar slechts één keer voor Ocon en staat troosteloos negentiende in het klassement. Dit weekend krijgt Gasly de upgrades voor de Alpine A524 die Ocon al in China kreeg. De 28-jarige coureur verwacht dat die upgrades een grote stap voorwaarts zijn. "Ze hebben gedaan wat we hadden verwacht", onthulde Gasly. "Het is een stap in de goede richting, maar er is natuurlijk nog veel te doen om het veld voor ons in te halen. Maar we denken dat we hiermee wat meer kunnen racen, waar we in de eerste vier races dat gevoel niet hadden. Dit geeft ons extra motivatie, maar we moeten natuurlijk nog wel veel vinden."

Ocon ziet lichtpunten

Teamgenoot Ocon omschreef de upgrades als een "kleine stap in de goede richting, maar nog niet genoeg". Over het algemeen staat Alpine dichter bij de teams in het middenveld, maar met name in de kwalificatie is het team ondergeschikt. "Dat is nog steeds een punt waar we aan moeten werken en ons op moeten richten", aldus Ocon. "We moeten in de toekomst meer stappen vooruitzetten."

De coureur uit Évreux werd met de 'nieuwe' auto elfde in China, zijn beste resultaat van het seizoen. Maar dat beeld was enigszins vertekend. "Als je kijkt wie er voor ons reed en wat er in de race gebeurde, hadden we natuurlijk niet zo dicht in de buurt van de punten kunnen komen", geeft de Alpine-coureur toe. "Dat is de realiteit, maar er waren zeker ook positieve dingen. Het team heeft goed werk geleverd door het chassis, de onderkant en de rest te veranderen om het gewicht te verminderen."