In de komende anderhalve week wordt duidelijk wie zich dit jaar tot Formule 1-kampioen mag laten kronen. Schrijft Max Verstappen geschiedenis of wordt het de achtste van Lewis Hamilton, waardoor hij het recordaantal titels van Michael Schumacher verbetert? Dit weekend staat de Grand Prix van Saudi-Arabië op het programma, op een gloednieuw en bloedsnel stratencircuit in Jeddah. Ook de collega-coureurs kijken met een schuin oog naar de titelstrijd, zo ook AlphaTauri-coureur Pierre Gasly.

De Fransman werd tijdens de persconferentie gevraagd naar het duel tussen Red Bull Racing en Mercedes. “Het is mooi dat het tussen twee verschillende teams gaat”, begint Gasly. “De afgelopen jaren ging het tussen de twee rijders van Mercedes. Voor de sport in het algemeen is het goed dat er nu twee verschillende fabrikanten vechten om het kampioenschap. Het zit extreem dicht bij elkaar en het is vermakelijk. Uiteraard zien we niet alle actie omdat we zelf aan het racen zijn, maar als je bekijkt wat er dit jaar allemaal gebeurd is, dan is het een behoorlijk goed jaar. We zullen zien wie er aan het einde wint. Ik denk dat we dit meer en meer willen zien in de toekomst, en hopelijk ook met meer auto’s die meedoen om de prijzen.”

Uiteraard volgt de vraag wie hij denkt dat na Abu Dhabi met de hoofdprijs aan de haal gaat. De Fransman zet in op zijn vroegere teamgenoot: “Max heeft het voordeel in de puntenstand en ik denk dat hij gaat winnen. Er zijn nog maar twee races te gaan en hij heeft acht punten voorsprong. Hij zit overduidelijk in de betere positie. Ik denk niet dat het eenvoudig wordt, ik verwacht dat Mercedes hier heel sterk zal zijn. Maar als hij met een voorsprong naar Abu Dhabi reist, dan wint hij de titel.”

