Gasly betwijfelt of Verstappen en Hamilton finish halen in Abu Dhabi

Na de incidentrijke GP van Saudi-Arabië, waarin Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar meerdere keren tegenkwamen op de baan, wordt er met spanning naar de laatste race van het F1-seizoen 2021 gekeken. In Abu Dhabi gaat het tweetal in een rechtstreeks duel vechten om de titel, omdat zij met een gelijk puntentotaal aan de race beginnen. Het voordeel ligt echter bij Verstappen: de Red Bull Racing-coureur heeft één keer vaker gewonnen dan Hamilton. Bij een gelijke stand na de GP van Abu Dhabi wordt hij dus voor het eerst gekroond tot wereldkampioen.

Als beide coureurs uitvallen, eist Verstappen dus de wereldtitel voor zich op. Als dat gebeurt door een race-ongeluk, dan is er niets aan de hand. Vermoedt de FIA enige opzet in het spel bij een van beide coureurs, dan kunnen zij misschien wel een puntenaftrek verwachten na afloop van de race. Gezien het tumultueuze verloop van de GP van Saudi-Arabië weet Pierre Gasly echter niet zeker of de twee titelrivalen de finish wel gaan halen in de laatste race van 2021. “Ik denk dat Max het voordeel heeft en ik weet niet zeker of ze de race wel gaan uitrijden. Maar ik denk dat Red Bull en Max de titel pakken”, vertelde de AlphaTauri-coureur in Abu Dhabi.

Intense strijd 'goed voor Formule 1'

De strijd tussen Verstappen en Hamilton is vanaf de eerste race van het seizoen in Bahrein al gaande. Het momentum in de titelstrijd is daarbij meerdere keren gewisseld: dan weer had Hamilton een klein voordeel, dan heroverde Verstappen de koppositie weer. Het zorgt ervoor dat de strijd om de titel voor het eerst sinds 2016 weer in de laatste race beslist wordt, terwijl het de eerste keer sinds 2012 is dat coureurs van verschillende teams bij de laatste race kans maken op de wereldtitel. Voor de laatste keer dat twee rijders met een gelijk aantal punten aan de laatste race begonnen, moeten we zelfs terug naar 1974. Gasly meent dan ook dat de F1 als sport profiteert van de huidige situatie.

“Ik denk dat het geweldig is voor onze sport dat twee coureurs van verschillende teams in de laatste race om het kampioenschap vechten en na zoveel races gelijk staan. Ik denk dat ze allebei een geweldig seizoen hebben gereden”, zegt Gasly. “Als racefan geniet ik ervan om na de race de hoogtepunten te bekijken, want wij krijgen het meeste niet mee. Zondagavond kwam ik terug in het hotel en heb ik de hoogtepunten bekeken. Ik dacht ‘wow, dat was een geweldige race om te kijken’ wat betreft de gevechten die ze ons geven, hoe spannend het wordt tussen die twee en hoe ver ze de limiet opzoeken en elkaar pushen. Het is dus een geweldige tijd voor de hele F1-community en onze sport in zijn algemeenheid. Ik kijk heel erg uit naar wat er dit weekend gaat gebeuren.”