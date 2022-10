Gasly maakt zich "zeker geen zorgen" over samenwerking met Ocon

In hun jonge jaren waren Pierre Gasly en Esteban Ocon goede vrienden toen ze tegen elkaar reden in de karts. Later bekoelde hun relatie en hebben ze meerdere malen problemen met elkaar gehad. Volgend jaar stapt Gasly van AlphaTauri over naar Alpine en wordt hij teamgenoot van Ocon.

Gasly ziet geen problemen op de loer liggen, en denkt aan het grotere plaatje. "Er is meer dan praten over onze relatie. Praat eens over wat de kansen zijn dat wij teamgenoten zijn, nadat we als zesjarigen aan het karten waren op een klein circuit in de buurt van onze woonplaats. Toen het sneeuwde was er niemand die kwam opdagen. Alleen wij kregen gratis ronden op de baan om ons op te warmen. Op dat moment was het alleen een droom om in de Formule 1 te komen, en we wisten dat de kans dat ook maar een van ons het zou halen bijna onmogelijk waren. Maar nu racen we voor hetzelfde team in de F1 voor een Frans merk. Het is een ongelofelijk verhaal. We hebben onze ups en downs gehad in onze relatie, maar ik geloof dat dit ook een kans voor ons is om een beetje te vergeten wat er gebeurd is in het verleden. Ik maak me zeker geen zorgen. We zijn volwassen en intelligent genoeg om te weten was het beste voor ons is, en vooral voor het team", vertelt de Fransman na een vraag van Motorsport.com.

Samenwerken belangrijk

Gasly zegt dat beide coureurs zich realiseren dat ze moeten samenwerken om het niveau van Alpine te verhogen. "Exact. Uiteindelijk hebben we allemaal het doel om voorin te vechten. We willen allemaal podiums en overwinningen bereiken en we weten dat we daarvoor moeten samenwerken, om het team vooruit de duwen. Dat is waarom ik me geen zorgen maak, omdat het voor onze eigen bestwil is om goed samen te werken. Dat weten we beide erg goed. We zijn beide slim en volwassen genoeg om dat te weten."

Gevraagd naar of hij veel contact heeft gehad met Ocon sinds het moment dat de deal eraan zat te komen, zegt Gasly. “Niet echt. Tot het getekend en afgerond was, hadden we de kans om elkaar te zien. We zullen wat tijd samen moeten spenderen, en ik maak me zeker geen zorgen. Het is totaal geen zorg voor komend jaar.”