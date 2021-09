Gasly ligt op de loer in Zandvoort: "Wordt een lange race"

"Het wordt een lange wedstrijd over 72 ronden", aldus Pierre Gasly. "Meerdere coureurs hebben dit weekend een fout gemaakt en gingen van de baan. Een foutje is hier zo gemaakt. Er kan van alles gebeuren. Ik moet zorgen dat ik de finish haal en onderweg mijn kansen grijp."

De 25-jarige Fransman verliet zaterdag met een helikopter en een grote glimlach op het gezicht het circuit van Zandvoort. Een vierde vertrekpositie, een evenaring van zijn beste startplaats, had hij niet zien aankomen. "Ik ben ontzettend blij. Vierde achter de twee Mercedes-rijders en Max; het voelt voor mij als een pole-position. Voor de kwalificatie was ik niet overtuigd van mijn snelheid. Ik had een moeilijke vrijdag en ook zaterdagochtend [derde training] ging het niet heel lekker. Maar om wat voor reden ook voelde de wagen in de kwalificatie geweldig aan."

"Ik was vanaf het eerste deel erg sterk. We hebben wat zitten spelen met de afstelling, maar eigenlijk kan ik het niet verklaren."

Gasly spreekt van een teamprestatie, maar voegt eraan toe dat hij zelf ook in vorm was. "Mijn snelste ronde was waanzinnig. Ik reed echt op het randje, ging voluit. Het is een tijd geleden dat ik zo heb genoten van het rijden met een Formule 1-wagen op de limiet. Over één ronde staat Zandvoort dan ook zeker in mijn circuit-top vijf. Of de baan ook tot mijn favorieten behoort na de race, is even afwachten."

Net als velen denkt Gasly dat inhalen op Zandvoort zondag bijzonder lastig zal zijn. "De kwalificatie was daarom erg belangrijk. Een goede start is dat ook. Daarna gaat het om de strategie. Ik sta voor de beide Ferrari's, wat erg mooi is. Zij kunnen mij onder druk gaan zetten en mij dwingen tot een bepaalde strategie. Ik moet zorgen dat ik een goed tempo heb en mijzelf kan verdedigen."

Geen promotie naar Red Bull

Gasly noemt zichzelf een perfectionist, maar is naar eigen zeggen tevreden met zijn prestaties dit seizoen - en zeker met de vierde startplaats in Zandvoort. "Ik denk niet dat ik het in de kwalificatie beter had kunnen doen met deze auto. Ik presteer dit seizoen op de top van mijn kunnen."

De winnaar van de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar geeft dan ook toe wat teleurgesteld te zijn over een langer verblijf van Sergio Perez bij Red Bull Racing. Gasly moest het vlaggenschip in 2019 verlaten, keerde terug naar AlphaTauri (Toro Rosso) en presteert sindsdien ijzersterk.

"Er waren gesprekken. Ik denk dat ze tevreden zijn met mijn prestaties. Natuurlijk is het wel een teleurstelling, want ik wil de snelste auto. Maar het is aan hen. Helaas rijd ik volgend jaar niet voor Red Bull Racing, maar dat betekent niet dat dit nooit meer zal gebeuren in de toekomst."