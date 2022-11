Gasly, Hamilton en nog vier andere F1-coureurs naar de stewards

Nog twee strafpunten en Pierre Gasly wordt een race geschorst. De Fransman zei eerder deze week in een beschamende situatie te zitten. De AlphaTauri-coureur zit zaterdagavond echter opnieuw bij de stewards. In een van zijn verkenningsrondes naar de grid zou de Fransman te langzaam gereden hebben. Niels Wittich liet na de training weten dat de coureurs binnen een bepaalde tijd tussen de twee safety car-lijnen moesten blijven om te zorgen dat ze niet te langzaam rijden. Twee weken geleden maakte Williams-coureur Nicholas Latifi tijdens de Grand Prix van Mexico hetzelfde mee. Hij kreeg slechts een waarschuwing.

Gasly is niet de enige die zich bij de stewards moet melden. De wedstrijdleiding constateerde tijdens de sprintrace een mogelijke overtreding door Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo en Zhou Guanyu. Alle drie de coureurs zouden de startprocedures niet goed te hebben uitgevoerd. De derde plaats van Hamilton is dus nog niet helemaal zeker, maar Andrew Shovlin van Mercedes zegt dat het bord aantoonde dat Hamilton op de juiste manier plaatsnam op de startopstelling. "Het is mogelijk dat dit te maken heeft met de positionering op zijn startplek. We hebben de onboard beelden en het lijkt erop dat we dit voorzichtig hebben aangepakt. Dus ik heb geen idee of het een sensorprobleem was. Uit de beelden die wij hebben gezien, lijken er geen aanwijzingen te zijn dat we buiten de juiste positie zijn geweest."

De stewards onderzoeken ook het incident tussen Alpine-teamgenoten Esteban Ocon en Fernando Alonso. Zij kwamen in de openingsronde twee keer met elkaar in aanraking. Het tweetal botste met elkaar in de vierde bocht, toen Ocon aan de binnenkant van zijn teamgenoot dook. De stewards kwamen al vrij snel tot de conclusie dat dat incident ongestraft kon blijven. Hun botsing op het rechte stuk was een stuk heftiger. Alonso werd ook zeer boos via de teamradio nadat hij een deel van zijn voorvleugel verloor. Dat incident wordt wel onderzocht.

