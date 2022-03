Komend weekend start het F1-seizoen met een geheel nieuw technisch reglement. De aerodynamica van de auto's is flink op schop gegaan met als doel vuile lucht te verminderen, om er daarmee voor te zorgen dat de coureurs elkaar beter kunnen volgen op de baan. Voorlopig hebben de rijders positief gereageerd op de veranderingen, nadat ze tijdens de F1-tests in Spanje en Bahrein een aantal keer de kans kregen om dit uit te proberen. Op het circuit van Sakhir ging Pierre Gasly het gevecht aan met Lewis Hamilton, zodat beide heren konden testen hoe het is om dicht op een andere auto te rijden.

De AlphaTauri-coureur geeft toe dat zijn gevecht met Hamilton onverwachts kwam, maar stelt dat het nieuwe reglement lijkt te werken. "Het was vermakelijk", vertelt Gasly over zijn korte onderonsje met de Britse Mercedes-coureur. "Het was interessant om op die manier data te verzamelen en er een gevoel bij te krijgen. Naar mijn mening is het duidelijker verbeterd ten opzichte van vorig jaar, wat mij positief stemt voor de rest van het seizoen. We weten nog wel dat er bij ons veel werk aan de winkel is om de prestaties en balans van de auto te verbeteren."

De tweede F1-test verliep voor Mercedes niet van harte, ondanks het feit dat de Britse formatie updates had meegebracht voor de W13. Hamilton liet na afloop weten te betwijfelen of het team momenteel in staat is om voor overwinningen te vechten. "Je kon duidelijk zien dat Lewis het moeilijk had", viel Gasly op. "Zij moeten ook nog flink aan de bak om in de voorhoede te kunnen vechten. Het is en blijft testen, dus het hoort erbij om te onderzoeken hoe je het beste uit de auto kan halen. Qua racen vond ik het een interessante paar ronden. We hadden best een leuk gevecht, dus ik denk dat dit het racen komend jaar ten goede komt."

Hamilton deelt het gevoel van Gasly, maar hij noemt ook een paar gebieden die slechter aanvoelen dan in 2021. "Momenteel glijdt iedereen", zegt Hamilton. "Het lijkt erop dat iedereen minder grip heeft, dus wat dat betreft zijn de banden een stuk minder. Op de lange termijn is het fysieke stuk wel gemakkelijker. Het is positief dat het volgen van een andere wagen is verbeterd, daar zijn we hopelijk de juiste weg mee ingeslagen. Ik wens op den duur wel wat betere banden, of dat ze in ieder geval gaan werken op plekken waar het zo warm is. Ik ben er in ieder geval zeker van dat we met de auto in de loop van het jaar vooruitgang boeken en dat we in een betere positie komen."