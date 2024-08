Gasly legt uit waarom Doohan een goede keuze is van Alpine F1

Doohan werd in 2022 opgenomen in de Alpine Academy, nadat hij eerder deel uitmaakte van het Red Bull Junior Team. Datzelfde jaar kwam hij ook al tijdens twee vrijdagtrainingen in actie voor de Franse equipe en sinds vorig jaar is hij de officiële reserverijder van de formatie. Volgend jaar volgt de laatste stap, wanneer Doohan in zijn thuisland zijn racedebuut in de Formule 1 maakt als racerijder van Alpine.

Pierre Gasly noemde Doohan donderdag nog een ‘goede optie’, toen Motorsport.com hem in Zandvoort vroeg wat zijn indruk is van de coureur uit Gold Coast. “Ik heb Jack het afgelopen anderhalf jaar iets beter leren kennen”, laat Gasly weten. “Hij doet zeer goed werk voor het team in de simulator. Zijn feedback is heel erg goed.”

“Het team heeft hem een goed testprogramma voor dit jaar gegeven, dus hij is veel aan het rijden”, weet hij. “Maar zijn werk in de fabriek tijdens de raceweekenden is ook erg waardevol geweest, na de vrije trainingen, gezien de beperkingen van de auto waarmee we te maken hadden.”

“Van wat ik de afgelopen jaren van hem gezien heb in de Formule 2, is hij ook snel”, gaat Gasly verder. Doohan eindigde vorig jaar achter Théo Pourchaire en Frederik Vesti als derde in het F2-kampioenschap, alvorens dit jaar volledig op zijn werk voor het Formule 1-team te focussen. Gasly: “Hij kent het team en is een fantastische vent, dus ja, volgens mij is hij een goede optie.”