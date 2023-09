Gasly leeft mee met Lawson: "Maar weet zeker dat we hem in 2025 zien"

Bij AlphaTauri leek de rijdersline-up voor 2024 zo goed als zeker toen Daniel Ricciardo in de Grand Prix van Hongarije terugkeerde als vervanger van Nyck de Vries. De ervaren Australiër deed het meteen uitstekend bij zijn comeback en daardoor leek het voor de hand liggend dat AlphaTauri ook in 2024 voor Yuki Tsunoda en Ricciardo zou gaan. Achter de toekomst van die twee coureurs kwam toch een vraagteken te staan dankzij de indrukwekkende invalbeurten van de 21-jarige Liam Lawson, die sinds de Grand Prix van Nederland naast Tsuonda rijdt als invaller van Ricciardo. Hij liep op Zandvoort een gebroken linkerhand op en moet nog altijd herstellen.

In zijn vier races bij het zusterteam van Red Bull Racing zette Lawson direct goede prestaties neer. Na de dertiende plaats in Zandvoort en de elfde plaats op Monza pakte hij in Singapore zijn eerste F1-punten én het beste resultaat van AlphaTauri van het seizoen tot nu toe. Ook op Suzuka maakte hij indruk door vóór thuisheld Tsunoda te eindigen. Toch koos AlphaTauri voor 2024 voor Tsunoda en Ricciardo en wacht Lawson een reserverol. Voormalig Red Bull-coureur Pierre Gasly heeft met Lawson te doen.

"Ik weet hoe het voelt", zegt Gasly. "Het kan erg lastig zijn, als je als coureur zo competitief moet zijn, wat ook moet in de Formule 1. Je hebt de wil, het verlangen en de motivatie om erop uit te gaan. Het voelt absoluut alsof hij klaar is om die stap te maken om een volledig seizoen te rijden. Ik vind persoonlijk ook dat hij het verdient, maar hij moet geduldig zijn. Dat is niet fijn om te horen, maar helaas is er geen andere keuze. Ik ben ervan overtuigd dat we hem in 2025 zullen zien."

Wel voorziet Gasly de nodige uitdagingen van een jaar langs de zijlijn. "Het zal voor hem het moeilijkst zijn om in de zone te blijven en er een strenge leefstijl op na te houden en zelfs als hij niet vaak de kans krijgt om te rijden, moet hij er het beste van maken als die kans zich voordoet. Het is nooit makkelijk om langs de zijlijn te staan en op de reservebank te zitten voor een heel jaar. Je weet dan nooit of je je weer voelt zoals voorheen." Volgens Gasly zit het qua snelheid in ieder geval wel goed met Lawson. "Hij is snel, dat is het belangrijkste. Het gaat niet makkelijk worden."

Tsunoda heeft op zijn beurt iets minder medelijden met zijn tijdelijke teamgenoot, wetende dat hij en Ricciardo duidelijk aanspraak maakten op het zitje. "Het is niet mijn carrière", zegt de Japanner. "We zijn vrienden, maar tegelijkertijd is dit wel de Formule 1. Er zijn maar twintig zitjes. Daniel verdient het natuurlijk ook, maar Liam eveneens. Het is moeilijk, maar het is wat het is. Maar tot nu toe doet Liam het goed en als hij zo door blijft gaan kunnen we hopelijk samen punten scoren", aldus Tsunoda.