De Red Bull Ring is met een lengte van slechts 4,318 kilometer de op vier na kortste baan op de Formule 1-kalender van 2023. Max Verstappen claimde vorig seizoen de pole-position met 1.04.984. Het korte rondje leidde vorig jaar tot opstoppingen in outlaps, omdat coureurs op zoek gingen naar vrije lucht voor hun vliegende ronden. In de afgelopen twee wedstrijden, in Canada en Spanje, gebeurde dit ook en een aantal rijders werd door de stewards bestraft. In Oostenrijk staan er vanwege de sprintrace ook nog eens twee kwalificaties op het programma.

Pierre Gasly, die in Barcelona werd bestraft voor hinderen en zelf door Carlos Sainz in de weg werd gezeten in Montreal, vindt dat iedereen zijn best moet doen om zoveel mogelijk te voorkomen dat zij een ander in de weg zitten. "Het is altijd lastig", opent de Fransman. "In Canada beïnvloedde het ons raceweekend behoorlijk. Als coureur probeer je altijd je best te doen. Op sommige banen is het verkeer makkelijker onder controle te houden, maar op andere circuits weer niet. Montreal is er zo één en Oostenrijk gaat niet veel beter zijn. Op dit circuit moet iedereen van het team, van coureurs en engineers tot iedereen die ons kan ondersteunen in de auto, alert zijn, dit omdat het een kort circuit is. Iedereen wil gaten creëren."

Gehinderd worden of een straf ontvangen voor dat vergrijp kan je weekend volgens de Alpine-coureur behoorlijk verstoren. "Je wilt niemand hinderen of benadelen", vervolgt hij. "Soms beïnvloedt het je hele weekend. Het gaat dan niet alleen om de kwalificatie. Als je bijvoorbeeld als zeventiende start, dan verandert dat ook je race. Alles wordt lastiger. Hopelijk kan iedereen er goed mee omgaan."

De F1-coureurs gaan op donderdagavond in gesprek met de FIA. George Russell, voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), verwacht dat duidelijkheid over en consistentie in het toepassen van de regels aan de orde komt tijdens deze meeting. Fernando Alonso roept ondertussen op om op kortere circuits voor een ander format te gaan. De Spanjaard stelt voor om het veld van twintig auto's in Q1 in groepen op te splitsen, net zoals in de lagere raceklassen gebeurt in Monaco. Voor de lange termijn moet volgens de tweevoudig F1-kampioen gekeken worden naar een single lap qualifying, waarin alle coureurs één voor één de baan opgaan en maar één snelle ronde mogen rijden. Bijkomend voordeel is dat alle teams en sponsors dan meer exposure krijgen.