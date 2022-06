Gasly: Langzame bochten Baku passen goed bij AlphaTauri F1-bolide

AlphaTauri verzamelde in de eerste zeven races van 2022 slechts zeventien punten en tijdens de meest recente race in Monaco eindigden Yuki Tsunoda en Pierre Gasly allebei buiten de punten. In Azerbeidzjan lijkt het kleine Italiaanse team de zaken beter voor elkaar te hebben: Gasly sloot de vrijdagse trainingen af met de keurige zesde tijd op één seconde van snelste man Charles Leclerc, teamgenoot Tsunoda deed weinig voor hem onder met de achtste positie. Al met al een behoorlijk verschil ten opzichte van twee weken geleden, maar Gasly heeft daar wel een verklaring voor. Hij stelt dat het karakter van het Baku City Circuit beter bij de AT02 past dan andere circuits.

“Het ligt vooral aan het feit dat we hier eigenlijk geen echt snelle bochten hebben. We weten dat onze auto simpelweg niet dezelfde piek aan downforce heeft als die van onze belangrijkste rivalen”, antwoordt de Fransman na afloop van de tweede training op een vraag van Motorsport.com. “Zodra we naar een circuit gaan met langzamere bochten die minder downforce vragen en meer nadruk leggen op de mechanische grip, gedraagt de auto zich beter. Daarom denk ik wat we dit weekend iets optimistischer zijn, ook na wat we in de tweede sector van Monaco zagen met dit soort bochten. Daar waren we ook best goed. Dit is een goede start.”

Tsunoda onderschrijft de bevindingen van zijn meer ervaren teamgenoot en ziet dat AlphaTauri kansen heeft in Azerbeidzjan. “Ik denk dat we de auto beter en beter begrijpen en we verwachten dit soort prestaties eigenlijk ook”, vertelt hij. “Als team weten we wat de sterke en zwakke punten van de auto zijn, dus we hebben een idee hoe de auto mogelijk presteert op een circuit. Op dit moment zijn dat alleen verwachtingen, maar we moeten deze kans om punten te scoren gewoon maximaliseren.”

Kan AlphaTauri zich in Baku zelfs mengen in de strijd om best of the rest achter Ferrari en Red Bull Racing? “Ik denk dat we absoluut meedoen, maar wij zijn niet de enigen. Ik moet zeggen dat ik behoorlijk onder de indruk ben van Alonso en zijn snelheid op het rechte stuk. Vanaf de laatste bocht verliezen wij vier tienden ten opzichte van hem, dus ik moet checken of hij een slipstream had”, zegt Gasly, die vervolgens de bevestiging krijgt dat dit het geval is. “Dat maakt het iets beter, maar het was beangstigend! Maar hij staat er dus bij. Dat geldt ook voor Mercedes, en we weten dat Norris erbij staat zodra de kwalificatie aanbreekt. We zijn dus met een aantal auto’s, maar ik denk dat we in ieder geval meedoen.”