Gasly ramt Norris na aanrijding met Alonso: "Het was pech"

Pierre Gasly en Lando Norris maakten met nog achttien ronden te gaan contact bij het uitkomen van bocht 8. Norris spinde en raakte de muur aan de linkerkant van de baan. Hij viel uit. Het incident ontstond toen Gasly in bocht 7 veel te wijd ging waardoor Mick Schumacher en Kevin Magnussen langszij kwamen. Norris probeerde het voorbeeld van de Haas-mannen te volgen, maar raakte de linker voorband van Gasly. De stewards keken naar het incident, maar vonden het niet nodig om een schuldige aan te wijzen.

Kort na de aanrijding moest ook de AlphaTauri-coureur opgeven, die daarmee voor de derde keer dit seizoen puntloos bleef. De schade aan de AT03 was een ronde eerder al ontstaan, zegt Gasly. “We wilden nog een ronde doen om te zien of we ermee konden rijden, maar de auto was er niet goed aan toe. Ik kon niet op de baan blijven of naar links sturen. Een ronde later wilde ik naar de pits, ik reed na bocht 7 heel langzaam en allemaal kwamen ze me voorbij. Ik probeerde naar rechts te sturen om hen ruimte te geven, maar Norris raakte mijn linker voorband. […] Het ging allemaal heel snel, ik probeerde iedereen ruimte te geven, maar hij kwam er wel heel dicht langs en raakte me.”

Gasly vond het niet nodig zijn excuses aan te bieden bij Norris. Daar kan de Engelsman zich wel in vinden. “Het is een knik naar rechts en het circuit draait die kant op, hij ging een beetje rechtdoor”, zegt Norris. “Als het door de schade kwam, weet ik niet wat ik anders had kunnen doen. Ik moest echt langs de muur en hopen op het beste. Het was pech, denk ik.”

Alonso neemt schuld op zich

Fernando Alonso veroorzaakte de initiële schade aan de auto van Gasly en werd na de race bestraft voor de aanrijding. Na afloop van de race spraken ze elkaar bij de mediasessies en nam Alonso de volledige verantwoordelijkheid voor het incident: “Ik was heel optimistisch. Ik kreeg een straf van vijf seconden en die verdien ik, het was mijn fout en ik remde veel te laat. Ik was klaar om een plek terug te geven, maar hij ging naar de pits. Ik moest die vijf seconden gewoon accepteren.”

Alonso kwam uiteindelijk op P9 aan de finish maar kreeg nog een tijdstraf van vijf seconden omdat hij buiten de witte lijnen voordeel gehaald had. In de eindklassering eindigde hij daardoor op de elfde plek.