Gasly lacht smakelijk om geruchten over Alpine F1-deal na social media-post

Motorsport.com kon vorige week onthullen dat Pierre Gasly hoog op de lijst stond van Alpine als opvolger van Fernando Alonso. De Fransman is door AlphaTauri echter al bevestigd voor het seizoen 2023 en beschikt dus over een doorlopend contract. Toch bekijkt Alpine wat er mogelijk is om de rijder uit Rouen naar Enstone te halen. De afgelopen dagen ging het op social media aardig los over een vermeende deal tussen beide partijen. In een video die Ferrari op social media plaatste, is Gasly in gesprek te zien met Charles Leclerc en George Russell tijdens de rijdersparade in Spa. De goede luisteraar hoort hem zeggen: “Ik werk nog aan de laatste details van het contract.”

Veel fans trokken de conclusie dat dit ging over een deal met Alpine. Gasly liet in Zandvoort weten dat dat niet het geval is: “Als jullie ook maar enig idee zouden hebben over welk onderwerp we het hier hebben, dan zouden jullie waarschijnlijk hard moeten lachen. Ik kan garanderen dat het niets met Formule 1 te maken heeft.” Volgens de Fransman had Russell het over een bruiloft en “jullie kunnen ontdekken dat het niets met een auto te maken heeft”. Wie goed luistert, kan Russell inderdaad het woord ‘getrouwd’ horen zeggen voordat Gasly aan het woord komt. De AlphaTauri-coureur kon in elk geval smakelijk lachen om de ophef.

Over de mogelijke overstap naar het Franse fabrieksteam wilde hij echter weinig kwijt: “Er is niets veranderd. Ik sta momenteel onder contract bij AlphaTauri voor volgend jaar. Iedereen is op de hoogte van mijn contractsituatie.”

Pierre Gasly, AlphaTauri Foto: Erik Junius