Witheet was Pierre Gasly toen hij op de zaterdag in Rusland om een nieuw setje intermediates vroeg, die niet kreeg en juist daardoor vroegtijdig moest uitstappen in de kwalificatie.

Een dag later ging de formatie van Franz Tost opnieuw de mist in, ditmaal met beide coureurs. Toen de eerste regendruppels naar beneden waren gekomen, dacht AlphaTauri - net als McLaren - namelijk dat het daarbij zou blijven en werd Yuki Tsunoda binnengehaald voor een setje softs. Twee ronden later moest de Japanner intermediates halen, waarmee iedere kans op een goed resultaat verkeken was.

"We hebben afgelopen raceweekend veel te veel fouten gemaakt. In dat opzicht verdienen we ook helemaal geen punten, zo simpel is het", oordeelt Gasly hard in gesprek met Motorsport.com. "We moeten allemaal beter werk leveren en goed nadenken hoe we van deze buitenkansjes kunnen profiteren."

Zo'n buitenkansje lag er volgens de Fransman wel degelijk tijdens het waterballet in Sochi. "De hele eerste stint heb ik voor Bottas gereden en in de tweede kwam ik net achter hem terecht. Toen het begon te regenen, heeft Mercedes hem naar binnen gehaald en zijn wij buiten gebleven. Je ziet het verschil: zij eindigen op de vijfde plaats en wij zitten buiten de punten. We hadden gewoon niet de juiste banden op het juiste moment."

Kostbaar in strijd om P5 bij constructeurs

"We moeten ons afvragen hoe we de dingen nu doen en ook of dat wel de beste manier is. Ik weet dat we een groep slimme mensen bij elkaar hebben in dit team, maar zowel zaterdag als ook zondag hadden we het overduidelijk verkeerd. Daarmee hebben we waardevolle punten laten liggen", zo vervolgt de éénvoudig Grand Prix-winnaar. "Het is doodzonde dat we op deze manier kostbare punten verspelen. De auto was, ook afgelopen weekend weer, behoorlijk competitief, maar je kunt jezelf niet zulke fouten veroorloven als je voor de vijfde plek in het constructeurskampioenschap wilt vechten."

Gasly, die dolgraag terugkeert bij het vlaggenschip van Red Bull Racing, erkent dat de foutenlast een zekere frustratie kan oproepen. "Natuurlijk, in Monza kwalificeerden we ons bijvoorbeeld als zesde en in Rusland hadden we vrijdag een hele goede pace op de intermediates. In de laatste ronde van de race ging ik ook vier seconden sneller dan alle anderen op intermediates. Dan is het zonde dat we te veel fouten hebben gemaakt."

"Maar goed, hopelijk wordt het beter voor de rest van dit jaar", sluit Gasly nog positief af. De Fransman wil ook niet meteen vergaande conclusies verbinden aan het 'off-weekend' aan de Zwarte Zee. "In het algemeen maken we niet zo veel fouten en draaien we juist een sterk seizoen. Maar hier en tijdens de zondag in Monza hebben we ineens veel meer fouten dan gebruikelijk gemaakt. Ik hoop vooral dat we hiervan leren."