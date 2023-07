Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië lagen Pierre Gasly en Lance Stroll meermaals met elkaar in de clinch. De eerste aanvaring was in Stowe, waarbij Stroll buiten de baan langs de Alpine-coureur ging in het gevecht om de elfde positie. Enkele ronden later kwamen de twee tijdens een nieuw duel met elkaar in aanraking in Club, waarbij de bolide van Gasly terminale schade aan de achterwielophanging opliep. Voor Stroll was er intussen een tijdstraf van vijf seconden voor de botsing, maar voor zijn inhaalactie buiten de baan werd - tot frustratie van Gasly - uiteindelijk geen straf uitgedeeld.

"Ik vond het vrij duidelijk. Het heeft altijd al in de regels gestaan dat je geen voordeel mag halen uit het verlaten van de baan", verklaarde de Fransman tegenover Motorsport.com over het gevecht met Stroll. "Op alle beelden die ik gezien heb, passeert hij me met vier wielen naast de baan. Dan heb je dus voordeel. Vorig weekend kreeg ik vijftien seconden tijdstraf voor track limits, vandaag verlies ik een positie omdat iemand mij buiten de baan inhaalt en dan gebeurt er niets." Die inhaalactie buiten de baan is volgens Gasly van doorslaggevend belang voor wat er later in de race gebeurt bij de tweede aanvaring met Stroll.

"Ik ben gewoon enorm in de war door wat er momenteel gebeurt. En door dat moment verandert ook wat er daarna gebeurt. Ik val terug achter hem en ga in bocht 7 buitenom weer langs hem. Een ronde later ga ik daar voorbij aan Carlos [Sainz], maar hij passeert ons weer. En daarna rijdt Lance ons in de laatste chicane uit de race. Ik ben enorm teleurgesteld, want het eerste deel van de race ging goed", vervolgde Gasly, die eerder in de race teamgenoot Esteban Ocon al zag uitvallen. "We jaagden op Fernando en de snelheid was goed, ik miste alleen wat topsnelheid om iets te kunnen proberen. Het was desondanks goed om in de groep te zitten, om daarna te zien dat al onze moeite teniet wordt gedaan. Ik ben zo teleurgesteld."

Gebrek aan consistentie frustreert

Wat Gasly vooral irriteert aan het uitblijven van de straf, is het gebrek aan consistentie. Zo werd Formule 2-coureur Victor Martins voor eenzelfde vergrijp wel op de bon geslingerd. "Het is niet eerlijk dat er geen consistentie is. Voor de volgende race ga ik ervan uit dat inhalen buiten de baan is toegestaan. Maar dan krijg je ineens weer een tijdstraf van vijf seconden, dus ik kan het gewoon niet begrijpen. Het lijkt gewoon niet eerlijk", zei Gasly, die een overschrijding van track limits zwart-wit noemt. "Je bent of op, of naast de baan. Als je buiten de baan voordeel behaalt, krijg je vijf seconden straf of je moet de positie teruggeven. Dat is altijd zo. Zo was het met Victor ook. Ik begrijp het niet."

Bij de eerste inhaalactie van Stroll leek Gasly weinig ruimte te laten, iets wat hij zelf ook erkent. Wel gaf de Fransman naar eigen zeggen voldoende ruimte aan de Aston Martin om minimaal met een wiel binnen de track limits te blijven, iets wat Stroll niet deed. Daarom wil Gasly in gesprek met de FIA om duidelijkheid te krijgen over de situatie. "Zodra ik zag dat hij buiten de baan ging, dacht ik dat hij de positie zou teruggeven. Maar daarna verloor ik tijd omdat ik drie ronden in zijn versnellingsbak zat, terwijl ik daar niet had moeten zitten. Ik vraag dus om consistentie. Als dat mag, prima. Maar dan moet het voor iedereen toegestaan zijn."

