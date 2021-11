Gasly kijkt uit naar kennismaking met ‘indrukwekkend’ Jeddah

De GP van Saudi-Arabië is de tweede opeenvolgende nieuwe locatie die de Formule 1 bezoekt, nadat de vorige race werd gehouden in Qatar. De race aldaar was er een met twee gezichten voor AlphaTauri, dat Pierre Gasly en Yuki Tsunoda goed zag kwalificeren, maar ook ver zag terugvallen in de race. Op het nieuwe Jeddah Corniche Circuit moet dat anders. Evenals Losail is het stratencircuit in Jeddah voor iedereen onbekend terrein, maar uit de eerste beelden lijkt de omloop een zeer snel karakter te hebben. Ritjes in de simulator hebben bevestigd dat het een uitdaging wordt, stelt Gasly in zijn vooruitblik op de race.

“Op basis van wat ik in de simulator gezien heb, wordt Saudi extreem snel met een groot aantal zeer snelle bochten, waarvan enkelen blind zijn. Qua rijden wordt het denk ik heel gecompliceerd en daar bovenop komt de extra uitdaging van het compleet nieuwe asfalt”, vertelt de Fransman. “Daar hebben nog nooit auto’s op geracet, er ligt geen rubber en er komt waarschijnlijk nog wat olie omhoog, wat normaal is voor een nieuw circuit. We kijken dus naar een stratencircuit met vrij weinig grip. Dat is een nieuwe uitdaging, want niemand heeft data van het circuit.” Bovendien staan de muren dichtbij en dat maakt het niet makkelijker, aldus Gasly. “Vanuit de cockpit wordt dat indrukwekkend en een mooie uitdaging, waar we ons zo goed mogelijk op moeten voorbereiden.”

Geen kennisnadeel voor Tsunoda

Teamgenoot Tsunoda heeft als debutant in 2021 regelmatig op circuits gereden die nieuw voor hem waren. Vaak was hij daarbij in het nadeel ten opzichte van andere coureurs die de circuits wel al kenden, maar dat gaat in Saudi-Arabië niet op. “Het is een heel snel circuit en dat betekent dat vertrouwen in de auto een belangrijke factor wordt, want de uitloopstroken zijn niet zo groot. Het is belangrijk dat ik de snelheid goed opbouw tijdens de vrije trainingen”, zegt de Japanner. “Ik zit in ieder geval in dezelfde situatie als de andere coureurs, want dit circuit is net als Qatar voor iedereen compleet nieuw.”

In Qatar liep AlphaTauri een gevoelige tik op in de strijd om de vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Concurrent Alpine pakte daar 25 punten, terwijl de Italiaanse renstal niet scoorde. Toch haalt Gasly wel wat vertrouwen uit de ontmoeting in Losail. “We hebben in Qatar laten zien dat we ons behoorlijk snel aan kunnen passen aan een nieuwe situatie, want we reden vanaf de start op vrijdag meteen redelijk vooraan. We moeten echter hard werken om snel te zijn over een ronde én een lange afstand, dus we moeten het juiste compromis tussen de zaterdag en zondag vinden.”