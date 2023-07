Gasly kan geluk niet op met P3 in sprintrace Spa: "Heel speciaal"

De start van de sprintrace werd vanwege een pittige regenbui vlak voor de start uitgesteld. Omdat de baan kletsnat was geworden moest iedereen op de regenband achter de safety car rijden, maar dankzij de vier opwarmronden achter deze safety car werd de baan steeds droger. Meerdere coureurs meldden in de laatste opwarmronde al dat de baan opgedroogd was en goed genoeg voor intermediates, waarop meerdere coureurs ook besloten om direct binnen te komen voordat de sprintrace echt van start ging.

Ook Pierre Gasly, die van de zesde plaats begon, dook meteen naar binnen om zijn regenband in te wisselen voor intermediates. Het was een snelle pitstop en door de timing ervan lag hij plots op de derde plaats nadat iedereen een pitstop had gemaakt, achter Oscar Piastri en Max Verstappen. Lewis Hamilton voerde in de slotfase van de sprintrace de druk op bij Gasly, al wist de Fransman ook dat de Mercedes-coureur een tijdstraf van vijf seconden had voor zijn incident met Sergio Perez. Na elf ronden sprinten kwam Gasly als nummer drie over de streep, een resultaat dat hem zes punten oplevert.

"Ik moet zeggen dat dit geweldig voelt", blikt de gelukkige Gasly terug op de enerverende sprintrace. "Ik ben ontzettend blij om in de top-drie te finishen, vooral hier in Spa, wat voor ons als een soort thuisrace voelt zonder de Franse Grand Prix. Het waren zeer lastige omstandigheden, maar ik ben ontzettend blij. We hebben op het juiste moment een pitstop gemaakt en wisten Lewis tot het einde achter ons te houden. Het voelt heel speciaal om dat hier te doen in Spa. Natuurlijk denk ik aan Anthoine [Hubert]. Ik ben ontzettend blij voor het hele team omdat het niet de meest soepele start van het jaar is geweest en we er vandaag in geslaagd zijn om alles op een rijtje te krijgen."

In de slotfase moest Gasly alle zeilen bijzetten om Hamilton achter zich te houden. Hij wist zijn Alpine breed genoeg te maken en zorgde ervoor dat de Britse zevenvoudig wereldkampioen niet voor hem zou eindigen. "Ik heb alles gegeven", zegt de Fransman over dat duel. "Ik zag dat hij dichterbij kwam en ik probeerde me op mijzelf te focussen, om nette ronden te rijden. Het was niet makkelijk om dat ronde na ronde te doen. De banden sleten, maar ik heb alles gegeven en dat heeft zich uitbetaald. Ik ben dus superblij voor de jongens en ik weet dat we er morgen opnieuw voor gaan", besluit Gasly strijdvaardig.