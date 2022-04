Gasly houdt Hamilton achter zich in Imola: "Was niet heel lastig"

De Grand Prix van Emilia-Romagna begon in natte omstandigheden en dus startte iedereen op inters. Halverwege de race werd het een stuk droger en switchten de rijders naar slicks. Lewis Hamilton kwam na de bandenwissel achter Pierre Gasly te liggen en bleef daar gedurende de rest van de wedstrijd. De snelheid van de W13 lag zichtbaar hoger dan die van de AlphaTauri, maar zelfs met DRS wist Gasly de zevenvoudig wereldkampioen achter zich te houden. Wat Hamilton ook probeerde, het lukte niet om er voorbij te komen. Door het gevecht kon Gasly Alexander Albon niet inhalen.

"Er gebeurde in de race eigenlijk niets meer dan dit gevecht", vertelt Gasly. "Hij zat vast achter mij en ik zat vast achter de Williams en daar zat ook weer een auto voor. Het was één lange trein. Het was geen mooi stukje autoracen, het was eigenlijk heel frustrerend. Zelfs met DRS kon ik geen fatsoenlijke aanval opzetten. Door een fout in de kwalificatie begonnen we achteraan en daar hebben we een prijs voor betaald." Op de vraag of het lastig was om Hamilton achter zich te houden, antwoordt de Franse coureur. "Ik zeg niet dat het eenvoudig was, maar echt moeilijk was het ook niet."

De strijd bracht herinneringen naar boven aan de knokpartij die het tweetal had in de Grand Prix van Monaco vorig jaar. In die race kwam Hamilton ook achter de Fransman te liggen. "Balen voor hem. Hij komt schijnbaar altijd achter mij te rijden op circuits waar je moeilijk kan inhalen", zegt Gasly lachend. "Maar ik denk dat ik net zo gefrustreerd was als hij. Zelfs met DRS was het onmogelijk om in te halen."