Gasly hoopt dat F1 raceschorsing Magnussen terugdraait

In de Grand Prix van Italië had Kevin Magnussen een goede exit uit de eerste chicane, waarop hij de kans zag om Pierre Gasly in te halen aan de binnenkant van de Variante della Roggia. Bij die inhaalpoging verremde Magnussen zich, waarna er contact volgde en de coureurs wijd gingen. De schade aan beide auto's viel mee en zij konden hun weg vervolgen, maar de stewards gaven Magnussen toch nog een tijdstraf van tien seconden. Om het pijnlijker te maken, leverde het incident hem twee strafpunten op. Daarmee kwam hij op twaalf strafpunten te staan, wat betekent dat Magnussen tegen het maximum aantal is aangelopen en de Grand Prix van Azerbeidzjan moet missen.

Na afloop liet Magnussen zijn verbazing en ongenoegen over die straf blijken en hij krijgt nu ook bijval van Gasly zelf, die de straf te zwaar vond en wil dat de Formule 1 zijn raceschorsing terugdraait. "Eerlijk gezegd stelde het niks voor", oordeelt de Alpine-coureur. "Iemand vertelde me dat hij een tijdstraf van tien seconden kreeg. Ik ben een beetje verbaasd, want hij probeerde het wel en het was wiel aan wiel, maar uiteindelijk verloor ik er niet echt tijd door. Ik ben een beetje verrast. Gaat hij een raceschorsing krijgen?", vraagt hij vervolgens, waarop hij een bevestigend antwoord krijgt. "Niet waar... Ik hoop dat ze dat op een of andere manier kunnen terugdraaien, want dat zou absoluut oneerlijk zijn." Gevraagd of hij van plan is om met de stewards te praten over deze kwestie, laat Gasly weten: "Dat zou ik graag willen doen, ja. Maar eerst moet ik naar een dopingtest gaan, dus ik ga eerst een uur verspillen en daarna zal ik kijken wat ik kan doen. Maar het zou heel oneerlijk voelen [als hij een raceschorsing krijgt] voor dit incident."

Naast Gasly nam ook Fernando Alonso het op voor Magnussen, die naar zijn mening soms onterecht strafpunten krijg. Of hij te doen heeft met de Deen? "100 procent, want de strafpunten moeten, zoals we vele keren besproken hebben, uitgedeeld worden voor gevaarlijk rijgedrag. Iets dat een gevaar is voor de sport of anderen", stelt Alonso. "Een paar van die punten die hij heeft gepakt - en ik weet het niet zeker, want ik heb de lijst niet bij me - waren soms voor [het overschrijden van] de witte lijn bij de pitstraat, unsafe releases en dat soort dingen. Dit hoort bij het racen. 'Dit is een drive-through, dit is een tijdstraf van vijf seconden'. Ik snap de straffen voor het racen wel, maar die voor de veiligheid zijn wat moeilijker te begrijpen."

Video: Het incident tussen Magnussen en Gasly op Monza

Bekijk: F1 Monza 2024: Moment tussen Magnussen en Gasly

Wie gaat Magnussen vervangen?

De FIA bevestigde in een document dat Magnussen geschorst is voor de aankomende race, de Grand Prix van Azerbeidzjan. Haas F1 behoudt nog wel het recht om in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards, al zal het team dan wel met nieuw en significant bewijs moeten komen voordat de stewards kunnen besluiten om het eventueel terug te draaien. Mocht de schorsing blijven staan, dan moet Haas dus op zoek naar een vervanger voor de Deen. Die lijkt het redelijk makkelijk te vinden in Ferrari-junior Oliver Bearman, vanaf 2025 de vaste rijder van Haas. De Brit is dan al immers aanwezig in Baku voor de Formule 2 en het zou hem weer meters in een F1-auto opleveren ter voorbereiding op zijn rookieseizoen.

De Formule 1 introduceerde in 2014 het strafpuntensysteem, bedoeld om het aantal race-incidenten te beperken door de coureurs te ontmoedigen te agressief te rijden. Als een coureur twaalf strafpunten pakt binnen een periode van twaalf maanden, dan volgt dus een schorsing. Het goede nieuws is dan wel dat die strafpunten na de schorsing komen te vervallen. Sinds de introductie kwam enkel Gasly in de buurt van een schorsing door tien strafpunten te verzamelen. Magnussen is dus de eerste om de twaalf strafpunten aan te tikken en de schorsing te incasseren.