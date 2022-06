Gasly: GP Canada wordt echt uitdagend met nieuwe F1-auto's

Vanwege het coronavirus kon de Formule 1 in 2020 en 2021 niet afreizen naar het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, de thuishaven van de Canadese Grand Prix. Komend weekend kan dat echter wel en dus staat het eerste bezoek aan het circuit sinds 2019 gewoon weer op het programma. Pierre Gasly was er drie jaar geleden al bij, destijds als coureur van Red Bull Racing. Een enorm succes werd die krachtmeting niet, maar met de achtste plek pakte hij wel wat punten. Afgelopen weekend boekte de Fransman op het stratencircuit in Baku het beste resultaat van zijn seizoen tot dusver met de vijfde plek. Ook het Circuit Gilles Villeneuve is een stratencircuit en dus ziet Gasly wel kansen voor hemzelf en AlphaTauri, al benadrukt hij ook dat het karakter van de baan iets anders is dan de omloop in Azerbeidzjan. Bovendien verwacht hij nieuwe uitdagingen in Canada vanwege de nieuwe F1-auto's.

"Ik denk dat het circuit in Montreal dit jaar echt uitdagend gaat zijn, vooral met deze nieuwe auto's die veel stijver zijn dan hun voorgangers. De grote kerbs en hoge snelheden worden een echte test, net zoals de laatste bocht en de beroemde Wall of Champions! We moeten de kerbs veel meer ontwijken, terwijl je er in het verleden vol overheen moest om een snelle ronde te kunnen rijden", vertelt Gasly in zijn vooruitblik op de GP van Canada. "Hoewel het net als de laatste twee races een stratencircuit is, is dit een veel snellere lay-out met snellere bochten. Op papier suggereert dit dat het iets lastiger wordt voor onze auto, dus dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we volledig voorbereid arriveren en alles uit ons pakket kunnen halen. Operationeel gezien moet het team op de toppen van zijn kunnen presteren als we de resultaten waar de auto toe in staat is willen behalen."

Teamgenoot Yuki Tsunoda reist dit weekend voor het eerst af naar Montreal. Hoewel hij het circuit nog nooit bezocht heeft, wist hij voor zijn eerste meters in de simulator al wel een beetje wat hij kon verwachten. "Ik heb het circuit alleen ervaren op de simulator, maar het ziet er interessant uit. Dit is overigens een circuit waar ik vaak op heb gereden in de Formule 1-game, dus ik had een redelijk goed idee van wat ik kon verwachten voordat ik in de sim stapte. Na VT1 gaan we het zien", aldus Tsunoda. "Het heeft een mix van gemiddelde en langzame bochten, evenals snelle chicanes. Ik ben nog nooit in Canada geweest en mij is verteld dat Montreal een leuke stad is, dus ik kijk uit naar mijn eerste bezoek en om te ontdekken hoe het er zowel op als buiten het circuit is."