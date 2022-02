Gasly wil ‘helemaal vooraan meevechten’ tijdens F1-seizoen 2022

Voor Pierre Gasly lijkt 2022 een belangrijk jaar te gaan worden. De coureur uit Rouen maakte in 2021 een erg volwassen indruk als kopman bij AlphaTauri en behaalde enkele zeer sterke resultaten voor het team uit Faenza, waaronder een podiumplek in Azerbeidzjan. Met nog een sterk seizoen zou een nieuwe kans bij de hoofdmacht van Red Bull een serieuze optie kunnen zijn voor 2023.

“Ik zal het seizoen niet anders benaderen dan vorig jaar”, laat Gasly weten op de vraag of hij 2022 als een sleuteljaar ziet voor zijn toekomst in de Formule 1. “Ik zal proberen verder te bouwen op mijn reeks goede resultaten en op mijn best te blijven presteren. Ik hoop echt dat dit een jaar wordt waarin ik helemaal vooraan mee kan vechten en regelmatig in de top-vijf kan finishen, of zelfs hoger als de auto daar goed genoeg voor is.”

“Vorig jaar kwamen we heel dicht bij de vijfde plek bij de constructeurs en het zou super zijn als we dat dit jaar voor elkaar kunnen krijgen”, vervolgt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “Het is nog te vroeg om te zeggen of dat ook echt haalbaar zal zijn, maar ik zal hoe dan ook mijn best doen om het maximale uit onze auto te halen.”

Veel verrassingen

Doordat er in 2022 met een compleet andere auto gereden wordt in de Formule 1, zou er wel eens wat kunnen gaan veranderen in de pikorde. “Ik denk dat we er met een open vizier in moeten gaan en overal klaar voor moeten zijn”, aldus Gasly. “Het is voor alle teams een frisse start, aangezien we allemaal weer vanaf nul beginnen. Ik hoop dat dit goed zal uitpakken voor ons. Ik twijfel namelijk niet aan de kwaliteiten van dit team en iedereen is vooralsnog behoorlijk content met het werk dat is gedaan.” Gasly erkent nog niet te weten wat de nieuwe auto precies voor hem in petto heeft. Dat komt pas over een week in Barcelona, waar de teams een driedaagse shakedown uitvoeren. ”Pas dan zullen we iets meer weten over hoe de auto zich gedraagt en hoe we ervoor staan ten opzichte van de rest. Ik weet echter zeker dat het een seizoen vol verrassingen gaat worden.”

Net als Max Verstappen verwacht Gasly dat de nieuwe banden eveneens een grote impact zullen hebben. “Het ziet er heel anders uit”, zegt hij over de nieuwe 18 inch wielen. “Ze maken de auto’s ook zwaarder en dat zal van invloed zijn op hoe ze rijden. Dit vormt een extra uitdaging bovenop alle andere veranderingen die de wagens hebben ondergaan. Het zicht vanuit de cockpit zal ook iets minder zijn, mede door de nieuwe wheel covers. Deze en alle andere wijzigingen aan de auto zullen ervoor zorgen dat er elk raceweekend heel veel werk te doen is tijdens de vrije trainingen.”

Video: AlphaTauri onthult de auto voor het F1-seizoen 2022