Gasly wacht speciaal weekend: “Mijn eerste thuisrace als GP-winnaar’

Gasly werd vorig jaar de eerste Franse winnaar in de Formule 1 in 24 jaar tijd toen hij op het circuit van Monza verrassend de Italiaanse Grand Prix wist te winnen. De coureur van AlphaTauri werd daarmee als dertiende Franse racewinnaar in de F1 de opvolger van Olivier Panis, die in 1996 namens Ligier de Grand Prix van Monaco op zijn naam wist te schrijven. Dit weekend zal hij voor het eerst als Grand Prix-winnaar gaan racen voor zijn thuispubliek, wanneer op het circuit van Paul Ricard de Grand Prix van Frankrijk wordt verreden.

Naast het feit dat hij nu een Grand Prix-winnaar is neemt Gasly ook nog eens het nodige momentum mee naar Le Castellet. De AlphaTauri-coureur scoorde anderhalve week geleden in Baku namelijk zijn derde podiumfinish in de Formule 1 toen hij in Azerbeidzjan als derde aan de finish kwam.

“Dat podium kwam precies op het juiste moment omdat nu mijn thuisrace voor de deur staat", vertelt de 25-jarige coureur uit Rouen. "Iedereen in Frankrijk kijkt er echt naar uit. Het enthousiasme is groot en de verwachtingen voor de rest van het seizoen zijn hooggespannen. Het niveau dat we hebben laten zien maakt ons zeker benieuwd naar wat we in de komende races kunnen presteren, maar we zullen dit weekend met dezelfde aanpak als altijd aanvangen.”

Hoewel het zijn thuisrace is, heeft Gasly geen al te beste herinneringen aan Paul Ricard: “Heel eerlijk gezegd heb ik er in het verleden nooit iets speciaals gedaan. In mijn eerste Formule 1-race had ik er een aanvaring met Ocon en moest ik in de eerste ronde opgeven. In 2019 had ik er geen fantastisch weekend en finishte ik er als tiende. Baku was eigenlijk nog zo’n circuit waar ik tot dit jaar nooit heel goed had gepresteerd, dus ik hoop dat we het een vervolg kunnen geven en dit weekend ook op Paul Ricard de trend kunnen veranderen.”

Speciaal gevoel

Voor Gasly zal het dit weekend dus een speciaal weekend worden, maar de Fransman waakt er ook voor dat hij zijn rust moet bewaren: “Ik heb gehoord dat de organisatie per dag 15.000 toeschouwers toe zal laten, wat geweldig is omdat ik echt hoopte dat er fans bij mijn thuisrace aanwezig zouden zijn. Het is belangrijk dat ik het weekend met ze kan delen, vooral ook omdat ik nu voor het eerst als Grand Prix-winnaar zal racen voor mijn thuispubliek na mijn zege op Monza vorig jaar. Dat gaat het heel speciaal maken, dus ik ben wel een beetje ongeduldig om dat te ervaren. Het podium in Baku heeft ook de aandacht van mensen getrokken dus ik heb al genoeg aandacht van de media gehad waar ik mee om moest gaan. Ik wil mezelf voor het weekend begint echter niet oproken, dus we proberen er zo goed als het kan mee om te gaan.”