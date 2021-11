Gasly gelukkig na vierde plek in Mexico: “Het perfecte weekend”

In de vrije trainingen liet Pierre Gasly al zien in goede vorm te verkeren in Mexico. De bevestiging daarvan volgde in de kwalificatie én de race. Op zaterdag was hij de best of the rest door achter de Mercedessen en Red Bulls de vijfde startplek op te eisen, een dag later kwam de Fransman zelfs als vierde over de finish. Hij verdiende daarmee twaalf punten voor AlphaTauri, dat hierdoor op gelijke hoogte komt met Alpine in de strijd om de vijfde plek bij de constructeurs. De manier waarop het resultaat tot stand kwam, leidde tot grote tevredenheid bij Gasly.

“Het was het perfecte weekend, ik denk niet dat er nog iets was dat beter kon gaan”, vertelde Gasly na afloop van de race aan onder meer Motorsport.com. “We hebben het werk in de kwalificatie gedaan en nu werd het P4, achter de Red Bulls en Lewis [Hamilton]. Dat is voor ons een kleine overwinning. Ik ben enorm tevreden, het zijn veel punten voor het kampioenschap. De snelheid was van de eerste tot de laatste ronde goed en ik had alles onder controle. De Ferrari’s konden mij nooit echt aanvallen, dus ik heb genoten van de race. Het was ietwat eenzaam, maar het was een genot om de snelheid te zien.”

Alles onder controle in Mexico-Stad

Het meest penibele moment van Gasly’s race in Mexico was de start. De Fransman ging in de eerste bochtencombinatie rechtuit, nadat Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo met elkaar in aanraking kwamen. “Ik zag dat Ricciardo een goede start en een goede slipstream had. Ik zat daarentegen een beetje vast achter Max en Lewis”, zei Gasly, die benadrukte dat hij niet uit luxe door het gras ging in de eerste bochten van de race. “Ik weet niet wat er gebeurde met Daniel, maar toen hij Valtteri raakte moesten we contact met Sergio voorkomen en wijd gaan. Maar daarna was alles in orde. Het was dus de perfecte race.”

In de slotfase leek Ferrari nog de aanval in te zetten op Gasly. De Scuderia liet de pas laat naar binnen gekomen Carlos Sainz voorbijgaan aan Charles Leclerc, die vervolgens een groot deel van zijn achterstand ongedaan maakte. Toch maakte Gasly zich nooit zorgen dat hij gepasseerd zou worden door een of beide Ferrari’s. “Ik had altijd de snelheid en de banden. Het team vroeg mij of ik iets rustiger aan kon doen voor de remmen, maar ik had de snelheid in de auto en dus was het heel plezierig”, aldus Gasly. “Op een gegeven moment vroeg ik het team zelfs ‘laat mij mijn ding maar doen, ik denk dat ik alles onder controle heb’. Ik had er vertrouwen in dat we alles in huis hadden om die positie te behouden.”