Pierre Gasly werkte in de maand april twee bijzonder beroerde Grands Prix af. Hoewel de Fransman in Australië tot aan de tweede herstart prima reed, was de botsing met Esteban Ocon in Albert Park niet handig. Hierdoor zag Alpine veel punten in rook opgaan. In Baku ging het niet veel beter voor de man uit Rouen. In de eerste training vloog zijn A523 in de fik, terwijl hij de auto in Q1 afschreef net nadat zijn monteurs de bolide weer hadden opgelapt. Gasly is dan ook blij meteen weer te kunnen racen.

"Het is goed dat ik direct weer een kans krijg om terug te slaan in Miami", trapt de 27-jarige coureur af, die momenteel met slechts vier punten de veertiende plek bezet in het kampioenschap. "Dit is een meer conventioneel circuit én met het normale format. We moeten er vanaf het eerste rondje bovenop zitten om ons in een goede positie te krijgen voor de rest van het weekend. Na twee teleurstellende races ben ik er ontzettend op gebrand om het samen te brengen dit weekend. Een plek in de top-tien is het minimale doel."

Esteban Ocon had in beide wedstrijden ook geen geluk. Zoals vermeld werd hij in Melbourne uit de race getikt door zijn teamgenoot. In Azerbeidzjan eindigde hij op zaterdag en zondag ver buiten de punten. Alpine mikt op de vierde plek bij de constructeurs, maar staat slechts zesde. Ocon weet dus dat er nogal wat werk op de plank ligt. "Na een lastig weekend in Baku, is in Miami het doel om terug te slaan. We hebben [Baku] besproken, er dingen van geleerd en willen vanaf nu weer verder. Het waren een paar frustrerende dagen waarbij niets goed ging. We kunnen ons dit soort weekenden niet te vaak veroorloven. Het hele team is blij dat ze snel de kans krijgen na Baku. We zijn er klaar voor om er in Miami voor te gaan."

