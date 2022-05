Gasly kent frustrerende F1-race in Spanje: "Was een sitting duck"

Pierre Gasly toucheerde kort na de start met het rechterachterwiel van landgenoot Esteban Ocon en hield daar vloerschade aan over. De balans in de AT03 veranderde en dat maakte verdedigen meer dan lastig. Later in de race probeerde Aston Martin-coureur Lance Stroll langszij te komen, maar Gasly tikte de Canadees in de rondte en ontving een tijdstraf van vijf seconden. De AlphaTauri-coureur kon zich vinden in de straf, die hem uiteindelijk achter Daniel Ricciardo naar de dertiende positie bracht.

"Ze dachten dat het een vijf secondenstraf waard was en dat werd het dus ook. Ik heb alle begrip voor de beslissing", laat de Fransman weten aan Motorsport.com. "Vanaf de eerste bocht had ik al schade, dus ik was de hele race een sitting duck. Ik probeerde zo hard mogelijk te racen en elke positie volop te verdedigen. Er was daarbij lichtelijk contact [met Lance], maar ik was daar verantwoordelijk voor en verdiende de tijdstraf." Over de clash met Ocon zei Gasly het volgende: "Ik denk dat we met z'n drietjes door de eerste bocht gingen en daar beschadigde ik de vloer. Daarna was het glijden en verloor ik druk op de banden. Dit oververhitte de banden op hoge snelheid zeer snel. Ik had totaal geen tempo meer."

Het was niet het enige malheur waar Gasly in Barcelona tegenaan liep. Door een kapotte uitlaat en het daaropvolgende brandje ging de gehele derde oefensessie aan zijn neus voorbij. Hij hoopt in Monaco terug te slaan. "Het is frustrerend. Haast in elke race zit het ons tegen", gaat hij balend verder. "We kunnen niet eens een degelijke performance neerzetten. Ik wil gewoon een vlekkeloos weekend. Dat is in Spanje ook niet gebeurd. Het is helaas een onderdeel van de sport. Momenteel hebben we veel obstakels, maar wij geven niet op en komen terug met nieuwe energie en ambities."