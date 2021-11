Gasly gefrustreerd na GP Qatar: “Snelheid was gewoon schokkend”

AlphaTauri leek op Losail International Circuit alles in huis te hebben om de strijd aan te gaan met Alpine, de directe concurrent in de strijd om de vijfde plek bij de constructeurs. Pierre Gasly was op vrijdag twee keer tweede in de vrije trainingen en reed de vierde tijd in de kwalificatie. Door gridstraffen van Max Verstappen en Valtteri Bottas mocht hij zelfs vanaf de tweede positie beginnen aan de race, maar daarna ging het alleen maar bergafwaarts. De tweestopstrategie werkte niet en bovendien bleek de race pace van de AlphaTauri AT02 tegen te vallen, waardoor de Fransman slechts als elfde over de finish kwam.

“Het was heel, heel frustrerend. Onze snelheid was eigenlijk gewoon schokkend. Op dit moment hebben we daar niet echt een antwoord voor”, vertelde Gasly na afloop van de race in Qatar. “We probeerden Fernando [Alonso] bij te houden in de eerste ronden, maar dat redde ik amper. Daarna probeerden we voor een agressieve tweestopper te gaan, maar de snelheid was er nooit. Het was schokkend. Ik probeerde in de auto zo hard mogelijk te pushen, maar zelfs op nieuwe banden was ik mijlenver van Fernando verwijderd, terwijl hij op oude banden reed. Het was zo frustrerend.”

Aan de tweestopstrategie die AlphaTauri hanteerde, lag het niet volgens Gasly. “We hadden vijf, drie, twee of één stop kunnen doen, maar het had niets uitgemaakt. Het lag simpelweg aan onze snelheid. We waren gewoon te langzaam en zelfs achter Seb [Vettel] kon ik hem niet passeren. Ik had de snelheid niet, dus dat was heel frustrerend.”

Reden voor ontbreken snelheid onduidelijk

Gasly viel in de slotfase van de kwalificatie stil, nadat zijn voorvleugel afbrak en zijn rechter voorband lek prikte. Daardoor waren enkele aanpassingen aan de auto nodig, maar de Fransman weet niet of dat doorslaggevend was voor de vorm in de race. “We hebben de voorvleugel en de vloer gewisseld na het incident in de kwalificatie, ik weet niet of dat verschil maakte. We gebruikten in de race de mediums die we ook in de kwalificatie gebruikten, dus die waren niet nieuw. Ik weet niet of dat een impact had. We moeten alles analyseren, want zelfs als ik hard pushte kwamen de rondetijden niet.”

Het gevolg is echter pijnlijk voor AlphaTauri, dat ook Yuki Tsunoda buiten de punten zag eindigen. Alpine scoorde intussen 25 belangrijke punten en heeft nu een even grote marge op de Italiaanse renstal in het kampioenschap. “Ik begrijp niet hoe beide auto’s zich in de top tien kunnen kwalificeren en goede snelheid hebben, maar daarna de hele race in de achteruit staan en geen enkel teken van snelheid geven. Dat is het hoofdpunt”, aldus Gasly. “Natuurlijk is het frustrerend als je ziet waar de Alpines eindigen, maar uiteindelijk moeten we gewoon objectief zijn naar onszelf. Zij hebben het veel beter gedaan dan wij, dus daar moeten we ze mee feliciteren.”