Gasly krijgt meer te zeggen bij AlphaTauri en mag niet vertrekken

Gasly debuteerde in 2017 in de Formule 1 bij Toro Rosso en maakte in 2019 de overstap naar Red Bull Racing. De promotie werd geen onverdeeld succes en na twaalf races werd hij al weer teruggezet ten faveure van Alex Albon. Sinds zijn terugkeer naar de kleine stal uit Faenza heeft Gasly twee podiumplaatsen gescoord voor het team dat sindsdien is omgedoopt tot AlphaTauri. Zijn grootste succes was de overwinning vorig jaar in de Grand Prix van Italië.

De prestaties van Gasly waren echter niet genoeg om een tweede promotie naar Red Bull af te dwingen. Weliswaar voldeed ook zijn vervanger Albon niet en dus moest ook de Thaise Brit plaatsmaken, maar diens vervanger in 2021 heet Sergio Perez en niet Gasly. De 24-jarige Fransman had zelf vorig jaar nog gezegd inmiddels wel klaar te zijn voor het grote werk, maar werd door Helmut Marko en Christian Horner gepasseerd.

Volgens Horner wist Gasly dondersgoed waarom hij geen kans kreeg, maar toch lijkt het er nu ook weer niet op dat het Red Bull-management van plan is om hem naar een concurrent te laten gaan. “Weet je, als een coureur zo competitief is als Pierre dan zullen andere teams natuurlijk vragen komen stellen over de contractuele details. Ze willen allemaal weten of en wanneer een coureur beschikbaar is”, aldus Tost in gesprek met Motorsport.com. “Maar hij heeft een contract bij Red Bull en ik denk niet dat Red Bull hem op korte termijn vrij zal geven. Ze hebben veel geld in hem geïnvesteerd en vroeg of laat willen ze daar de vruchten van plukken, goede resultaten behalen, races en ook kampioenschappen winnen. We zullen zien."

Zeker na zijn overwinning op Monza is Gasly de onbedreigde teamleider bij AlphaTauri. Die stal moet in de toekomst een meer onafhankelijke rol spelen van Red Bull en meer worden dan alleen een opleidingsteam. En dat betekent ook een wat andere, meer inhoudelijke rol voor Gasly, vervolgt Tost. “Hij is nu een ervaren coureur, en bovendien een succesvolle coureur. Elk team wordt opgebouwd rondom een succesvolle coureur. Wat dat betekent? Dat het team luistert naar de technische feedback van de coureur, hij beïnvloedt mede het nieuwe ontwerp van de auto. Laat ik het anders zeggen: de ontwerpers en ingenieurs houden rekening met de feedback van zo'n goede coureur. Die auto past dan meer bij zijn rijstijl, dat is de gang van zaken.”