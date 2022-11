Pierre Gasly is dit Formule 1-seizoen al zes keer bestraft wat hem uiteindelijk tien strafpunten heeft opgeleverd. Nog twee strafpunten tot mei 2023 en de huidige AlphaTauri-coureur wordt een Grand Prix geschorst. In Mexico bracht hij na een incident met Aston Martin-coureur Lance Stroll zijn totaal op tien. Volgens de wedstrijdleiding duwde hij de Canadees van de baan en haalde daar vervolgens voordeel uit. De punten blijven twaalf maanden staan, waarna ze respectievelijk op de 'verjaardag' van elke overtreding worden geschrapt. In het geval van Gasly betekent dit dat hij ongestraft moet blijven tot 22 mei 2023, een jaar nadat hij tijdens de Grand Prix van Spanje straf kreeg omdat hij door onderstuur tegen Stroll botste. In Brazilië zegt de Fransman een schorsing niet te verdienen en zich bij het vooruitzicht ervan schaamt.

"Ik ga niet liegen: het is een hele vervelende situatie", aldus de coureur uit Rouen. "In sommige opzichten ook een beetje beschamend om in een positie te zitten waarbij ik op het randje van een schorsing balanceer. Gezien het verloop van mijn seizoen, heb ik nou niet echt het idee dat ik een gevaar was in de afgelopen twaalf maanden. Ik heb veel gesproken met de FIA om tot een oplossing te komen. Ik wil gewoon alle wedstrijden racen en het seizoen zo goed mogelijk afsluiten."

Voorlopig geen oplossing

Eind 2022 verlaat Gasly de Red Bull-familie en vervolgt zijn loopbaan bij Alpine. De Fransman vindt het geen fijn idee eventueel races te moeten missen. Volgens Gasly kan dit de titelstrijd verstoren, mocht hij over een competitieve auto beschikken. "Ik wil in 2023 alle Grands Prix rijden en de kans die ik krijg bij Alpine maximaal benutten. Er staat veel op het spel. Niemand weet wat er in 2023 gaat gebeuren. Het is mogelijk dat ik een geweldige auto krijg en kan vechten voor het kampioenschap. Dit risico kan ik niet lopen. Daardoor zou ik al kans op de titel verliezen. Het is echt een lastige situatie, zeker richting volgend jaar, en daar praten we nu over."

De 26-jarige coureur blijft in gesprek met de FIA om een "gênante situatie" te voorkomen. Gasly is van mening dat sommige straffen te zwaar zijn. Hij kreeg een strafpunt vanwege de overschrijding van track limits en niet vanwege gevaarlijk rijgedrag. "Ik heb veel met de FIA gesproken om oplossingen te zoeken. Het reglement is nu vrij streng en kent zware straffen, ook al heeft het niet altijd te maken met gevaarlijk rijgedrag. Ik hoop dat we voor het weekend een oplossing vinden om te voorkomen dat ik in een gênante situatie kom. Een schorsing zou verschrikkelijk zijn en het is zeker niet de manier waarop ik de sport heb zien groeien. Het is mijns inziens niet de juiste aanpak. Ik kan volgend jaar het risico sowieso niet lopen. Op dit moment is er nog geen duidelijke oplossing, hopelijk komt er wel een goed plan voor 2023."